Phát hiện người đàn ông sở hữu 1 chứng chỉ tiền gửi có giá trị lên đến 374.000 tỷ đồng, công an lập tức vào cuộc điều tra

Manh mối từ “chứng chỉ tiền gửi nghìn tỷ”

Tháng 1/2024, trong quá trình điều tra một vụ lừa đảo hợp đồng, Công an quận Thanh Bạch Giang, TP. Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, phát hiện một tình tiết bất thường: một người đàn ông họ Trương sở hữu một chứng chỉ tiền gửi có giá trị lên tới 100 tỷ NDT (hơn 374.000 tỷ đồng). Con số khổng lồ này lập tức khiến cơ quan điều tra đặt nghi vấn.

Qua xác minh, công an xác định chứng chỉ tiền gửi nói trên hoàn toàn là giả, được làm ra bằng thủ đoạn mạo danh cán bộ nhà nước Trung Quốc, giả mạo con dấu và giấy tờ của các tổ chức tài chính. Nhận thấy dấu hiệu của một vụ lừa đảo có tổ chức, Công an quận Thanh Bạch Giang đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Thành Đô thành lập tổ chuyên án để mở rộng điều tra.

Từ đối tượng họ Trương, cơ quan công an lần ra các đối tượng đứng sau đường dây này. Kết quả điều tra cho thấy, hai nghi phạm chủ chốt họ Chu và họ Hà đã mạo danh giám đốc một ngân hàng tại tỉnh Tứ Xuyên, dàn dựng kịch bản phân chia khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài. Qua đó, chúng lôi kéo nhiều nạn nhân nộp tiền để được “thụ hưởng”.

Để tạo vỏ bọc đáng tin cậy, các đối tượng này làm giả hàng loạt chứng chỉ tiền gửi “ở nước ngoài” với tổng giá trị lên tới 801 nghìn tỷ NDT, kèm theo đó là các loại thẻ công tác của cơ quan tài chính, văn bản phê duyệt của cơ quan phát triển – cải cách Trung Quốc và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Từ đó, chúng phát triển mạng lưới “đại lý cấp dưới”, từng bước mở rộng quy mô lừa đảo.

Thông qua việc thu “phí thủ tục nhận tài sản từ nước ngoài”, các đối tượng đã lừa hơn 40 nạn nhân, yêu cầu mỗi người phải nộp từ 200.000 đến 5 triệu NDT. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 40 triệu NDT.

Theo hồ sơ điều tra, đối tượng họ Chu và đồng phạm còn trực tiếp bán các “chứng chỉ tiền gửi giả” cho cấp dưới. Cụ thể, “đàn em” họ Trương và họ Khương đã mua chứng chỉ tiền gửi giả trị giá 100 tỷ NDT của một chi nhánh ngân hàng tại Tứ Xuyên với giá 926.000 NDT. Trong khi đó, một người khác họ Kim cũng đã bỏ ra 200.000 NDT để mua một chứng chỉ tiền gửi giả có cùng mệnh giá trên.

Không những vậy, khi có trong tay những “bằng chứng tài chính” giả mạo, các đối tượng trên tiếp tục triển khai nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Đối tượng họ Trương và họ Khương đã thành lập 4 công ty “vỏ bọc”, dựng lên dự án khu dưỡng lão không có thật để mời gọi đầu tư. Bằng cách thu tiền đặt cọc, tiền bảo đảm và tiền “thiện chí hợp tác”, nhóm này đã lừa hơn 10 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,25 triệu NDT.

Đối tượng họ Kim thì sử dụng chứng chỉ tiền gửi giả để tự xưng là “đại diện toàn quyền cho khối tài sản nghìn tỷ của gia tộc họ Lý ở nước ngoài”, kêu gọi các cá nhân khác tham gia làm “đại lý”, cùng góp vốn để thụ hưởng khối tài sản trên và hứa hẹn chia lợi nhuận. Bằng thủ đoạn này, đối tượng họ Kim đã lừa đảo thêm hơn 4 triệu NDT.

Đối tượng khác họ Chu thì thành lập thêm 3 công ty “ma”, bịa đặt dự án xây dựng phân hiệu Đại học Macau tại đại lục với tổng mức đầu tư được quảng bá lên tới khoảng 6 tỷ USD. Thông qua dự án không có thật này, đối tượng này đã lừa các thành viên tuyến dưới và nhà đầu tư số tiền khoảng 430.000 NDT.

Một chi tiết đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án là việc các đối tượng trên còn cho một cụ bà hơn 90 tuổi đóng vai bà chủ nắm giữ khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài. Theo lời cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Bạch Giang, đường dây này được tổ chức theo nhiều cấp, cố tình tạo ra hình ảnh “người thật – tài sản thật” để đánh lừa nạn nhân.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định cụ bà này đã không còn minh mẫn, hoàn toàn không có bất kỳ khối tài sản nào ở nước ngoài như các đối tượng tuyên truyền.

Hơn 50 nghi phạm bị bắt giữ

Sau khi làm rõ toàn bộ cơ cấu tổ chức, vai trò của từng đối tượng và quá trình hoạt động của đường dây lừa đảo trên, Công an quận Thanh Bạch Giang đã tổ chức đợt truy quét đồng loạt. Lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ các đối tượng họ Chu, họ Hà cùng hơn 50 nghi phạm và thành viên nòng cốt tại TP. Thành Đô và nhiều địa phương khác. Đồng thời, họ cũng thu hồi hơn 1 triệu NDT liên quan đến vụ việc. Vụ án sau đó vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục được mở rộng điều tra.

Theo cơ quan công an Trung Quốc, thủ đoạn lừa đảo trên đã tồn tại từ lâu, nhưng hiện nay được “nâng cấp” bằng việc kết hợp mô hình đa cấp, làm giả giấy tờ nhà nước Trung Quốc để tăng mức độ thuyết phục. Loại hình tội phạm này lan truyền nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và nhắm trực tiếp vào người trung niên, cao tuổi. Riêng trong tháng 1/2024, Bộ Công an Trung Quốc đã công bố danh sách 78 dự án lừa đảo thuộc loại hình này.

Lực lượng chức năng Trung Quốc cũng khuyến cáo mọi người, đặc biệt là người cao tuổi, cần tuyệt đối cảnh giác trước những lời mời kèm theo yêu cầu đóng “phí hội viên” hoặc “tiền đầu tư” và hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, mọi người cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng. Khi phát hiện bị lừa, mọi người nên báo án và thu thập đầy đủ chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.