Dẫn con gái 3 tuổi đi quanh thành phố xa hoa nhất thế giới, bà mẹ nhận câu tuyên bố gây sốc "Mẹ lần sau đừng nói dối con nữa"

Trong tưởng tượng của hầu hết những người chưa từng đặt chân tới New York, thành phố này thực sự đẹp đẽ, hào nhoáng với những lời mô tả kiểu như "thành phố không bao giờ ngủ", "thành phố xa hoa, lộng lẫy nơi có những tỷ phú giàu nhất thế giới"...

Và tất nhiên, với một bé gái vài tuổi, New York chẳng khác gì xứ sở diệu kỳ với những lời miêu tả của người lớn như trên.

Với cô bé Jette Blackman, 3 tuổi, đến từ thành phố Sydney (Australia) cũng vậy. Trước khi đặt chân đến New York, Jette thậm chí còn tin chắc rằng tất cả các đường phố và đại lộ của thành phố này "đều được lát bằng vàng",

Và rồi, khi được mẹ cho đi một vòng quanh thành phố mệnh danh "Big Apple" (Quả táo lớn), du khách nhí này đã bị sốc.

Jette Blackman bị sốc khi được mẹ dẫn đi tham quan New York.

"Mẹ ơi, con không thích ở New York. Có rất nhiều rác", Jette than vãn trong một đoạn clip đang lan truyền chóng mặt trên TikTok về chuyến thăm đầu tiên của cô bé tới New York vào đầu năm mới.

"Mẹ nói thành phố đẹp lắm cơ mà", cô bé phàn nàn khi thất vọng chạy quanh Quảng trường Thời đại với mẹ tên Jeraldine trong đoạn video thu hét 21,5 triệu lượt xem. "Mẹ ơi, lần sau đừng nói dối con nhé, nói dối không vui đâu".

Jette phàn nàn: "Mẹ hãy nhìn tất cả những thứ trên mặt đất đi. Có rất nhiều người ở đây". Vị khách du lịch khó tính này tiếp tục bình luận về Manhattan với những góc phố quá đông đúc.

Khi ở Quảng trường Thời đại, cô bé than thở về đám đông trên đường phố.

Đứa trẻ 3 tuổi choáng váng khi nhìn thấy nhiều rác dọc vỉa hè quận Manhattan.

Cô bé may mắn khi không gặp phải bất kỳ con chuột nào trong thành phố trong chuyến tham quan đầy sự khó chịu của mình.

Cư dân mạng ca ngợi những lời đánh giá chân thật của cô bé về New York.

Nhưng thái độ lạnh lùng của cô bé đối với khu trung tâm bắt đầu tan biến khi anh trai Nimo thông báo rằng cậu bé rất thích khám phá các cảnh đẹp nơi đây.

Nàng tiểu thư bụng phệ thậm chí còn tỏ vẻ thích thú trong một bài hát gần Phố 42, vui vẻ ngâm nga đoạn điệp khúc "Shake It Off" của Taylor Swift, như thể sự rung động rực rỡ của thành phố.

Cuối cùng Jette cuối cùng cũng thừa nhận: "Con khá thích New York. Nhưng có rất nhiều rác".

Video thu hút nhiều lượt xem với những bình luận của cư dân mạng về vẻ lém lỉnh, đáng yêu của cô bé Jette, bên cạnh đó nhiều người tỏ ý đồng tình hơn với đứa trẻ.

"Đây là một đánh giá trung thực về New York", một người nhận xét. "Tôi chưa bao giờ đến New York nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đánh giá này", người khác nói đùa. "Đưa New York ra khỏi danh sách những địa điểm nên đến", một người để lại bình luận.

Những người tự nhận là dân bản địa ở New York thậm chí còn ủng hộ hành động hấp dẫn của cô bé, để lại những bình luận như: "Là một người dân New York, tôi tán thành đánh giá này", "Là một người sống ở New York, tôi cho rằng cô bé phản ánh chính xác sự thật một cách đáng yêu".

Trên thực tế, một nghiên cứu vào tháng 6 năm 2023 đã xếp hạng New York là thành phố tốt nhất nước Mỹ trong năm.

Và một cuộc khảo sát toàn cầu được công bố vào tháng 10 đã gọi New York là "nơi thú vị nhất trên thế giới" và Công viên Gramercy được ví như ngôi sao sáng của thành phố.

"Thành phố gắn liền với rất nhiều người nổi tiếng hiện đang sống hoặc đã từng sống ở đó, bao gồm Julia Roberts, Rufus Wainwright, Karl Lagerfeld và Oscar Wilde. Và đó là nơi sinh của Theodore Roosevelt", các nhà nghiên cứu cho biết.

