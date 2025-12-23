"Hố tử thần" nuốt chửng thuyền bè, cả thị trấn náo loạn

Theo truyền thông Anh, hơn 10 người đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn sau khi một "hố tử thần" khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên kênh đào Shropshire Union, thuộc khu vực Chemistry, thị trấn Whitchurch, hạt Shropshire (Anh), khiến nhiều thuyền nhỏ bị mắc kẹt hoặc chênh vênh bên miệng hố.

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Shropshire cho biết đã tuyên bố đây là một "sự cố nghiêm trọng" sau khi xảy ra vụ "vỡ đê đáng kể" vào rạng sáng ngày 22/12 (giờ địa phương). Theo lực lượng cứu hộ, hố sụt đang hình thành có kích thước khoảng 50 mét chiều dài và 50 mét chiều rộng, khiến ít nhất ba chiếc thuyền bị kẹt bên trong.

“Hố tử thần” nuốt chửng thuyền bè ở Anh. (Ảnh: Andy Kelvin/PA)

Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy một chiếc thuyền bị treo lơ lửng một phần trên miệng hố, trong khi các phương tiện khác nằm chênh vênh, đối mặt nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào. Các đội cứu hộ cho biết họ phải làm việc trong điều kiện cực kỳ khó khăn do nền đất không ổn định và dòng nước chảy xiết tràn ra khu vực xung quanh.

Người phát ngôn của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Shropshire cho biết các vùng an toàn đã được thiết lập xung quanh hiện trường, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Lực lượng này đang phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát West Mercia, Dịch vụ Cứu thương West Midlands, Ban Quản lý Kênh đào và Sông ngòi cùng Cơ quan Môi trường để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Cảnh sát West Mercia xác nhận trong một tuyên bố rằng hiện chưa có báo cáo nào về thương vong. "Người dân liên quan đang được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ và đưa đến nơi an toàn", thông báo nêu rõ.

Ban Quản lý Kênh đào và Sông ngòi cho biết họ đã nhanh chóng đắp đập ngăn đoạn kênh bị ảnh hưởng và phong tỏa khu vực trong thời gian tiến hành điều tra nguyên nhân vụ vỡ đê. Cơ quan này cũng đang hỗ trợ những người đi thuyền bị mắc kẹt và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố.

Ông Andy Hall, một ủy viên hội đồng địa phương tại Whitchurch, nói với BBC rằng nhiều người dân ban đầu tưởng rằng đã xảy ra động đất. "Hiện có hai chiếc thuyền đã rơi xuống đáy hố sụt và chiếc khác đang chênh vênh trên mép hố, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào", ông cho biết. Theo ông Hall, mối lo lớn nhất của lực lượng chức năng là nguy cơ kênh đào tiếp tục vỡ thêm, dẫn đến ngập lụt các khu dân cư trong thị trấn.

Trong khi đó, Jason, một nhân viên làm việc tại bến du thuyền Whitchurch gần hiện trường, nói với The Independent rằng công tác trục vớt các con thuyền sẽ gặp rất nhiều trở ngại. "Vấn đề lớn nhất là làm sao đưa được thiết bị cần thiết đến hiện trường. Đường sá rất khó tiếp cận, nhiều đoạn kênh đào cũng vậy, nên việc cứu hộ và trục vớt sẽ không hề đơn giản", anh chia sẻ.

Thuyền mắc kẹt giữa hố sụt khổng lồ. (Ảnh: Andy Kelvin/PA)

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Shropshire cho biết họ nhận được cuộc gọi đầu tiên báo cáo về việc bờ kênh bị sạt lở, khiến một lượng nước lớn tràn ra khu vực xung quanh. Trong thông báo cập nhật, lực lượng này cho biết: "Ba chiếc thuyền đã bị mắc kẹt trong một hố sụt đang hình thành với kích thước khoảng 50m x 50m và các đội cứu hộ đã hỗ trợ hơn 10 người dân thoát khỏi nguy hiểm".

"Một sự cố nghiêm trọng đã được tuyên bố lúc 5 giờ 17 phút sáng. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ 30 phút, tình hình đã ổn định hơn, lưu lượng nước giảm đáng kể và không còn hoạt động tìm kiếm cứu nạn nào đang diễn ra. Các lực lượng đa ngành vẫn tiếp tục túc trực để quản lý tác động môi trường, bảo vệ tài sản lân cận và đảm bảo an toàn cho cộng đồng", Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Shropshire thông tin.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh, hố sụt có thể xuất hiện với nhiều hình dạng và tại nhiều vị trí khác nhau, tùy thuộc vào cấu trúc địa chất, thành phần đá nền và các quá trình tự nhiên hoặc nhân tạo tác động lên khu vực đó. Mưa lớn, lũ lụt, hoạt động xây dựng, thay đổi mực nước cũng như các quá trình phong hóa tự nhiên đều có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sụt lún đất nghiêm trọng như vụ việc đang xảy ra tại Shropshire.