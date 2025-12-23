Phát hiện mỏ vàng khoảng 562 tấn: Chính quyền lập tức phong tỏa toàn khu vực

Phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển ngoài khơi khoảng 562 tấn

Trong lúc giá vàng thế giới liên tục neo cao và nhu cầu tích trữ kim loại quý gia tăng, Trung Quốc vừa ghi nhận một phát hiện khiến giới tài chính và khai khoáng quốc tế đặc biệt chú ý: một cụm mỏ vàng khổng lồ với tổng trữ lượng đã được xác nhận vượt mốc 3.900 tấn. Ngay sau khi thông tin được công bố, chính quyền địa phương đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với khu vực liên quan.

Mỏ vàng dưới đáy biển ngoài khơi Laizhou được xác định có trữ lượng khoảng 562 tấn. (Ảnh: SCMP)

Theo loạt bài phân tích của South China Morning Post, phát hiện mới nhất nằm trong hệ thống mỏ vàng thuộc bán đảo Giao Đông, tập trung tại thành phố Laizhou (tỉnh Sơn Đông). Riêng mỏ vàng dưới đáy biển ngoài khơi Laizhou được xác định có trữ lượng khoảng 562 tấn, góp phần nâng tổng trữ lượng vàng đã được chứng minh tại khu vực này lên hơn 3.900 tấn tương đương khoảng 26% tổng trữ lượng vàng của Trung Quốc.

Phong tỏa khu vực, siết chặt kiểm soát ngay sau công bố

Các nguồn tin quốc tế cho biết, ngay sau khi kết quả thăm dò được xác nhận theo tiêu chuẩn JORC – hệ thống phân loại trữ lượng khoáng sản được công nhận rộng rãi trên thế giới, chính quyền Yên Đài và Laizhou đã tăng cường phong tỏa, kiểm soát hoạt động tiếp cận tại khu vực mỏ. Biện pháp này nhằm bảo vệ tài nguyên chiến lược, đồng thời ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép hoặc đầu cơ đất đai xung quanh vùng phát hiện mỏ.

Chính quyền Yên Đài và Laizhou đã tăng cường phong tỏa, kiểm soát hoạt động tiếp cận tại khu vực mỏ. (Ảnh: SCMP)

SCMP dẫn lời giới chức địa phương cho biết khu vực mỏ vàng, đặc biệt là phần nằm dưới đáy biển, được xếp vào nhóm tài nguyên nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến an ninh tài nguyên quốc gia. Việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu được xem là bước đi cần thiết trước khi các kế hoạch khai thác quy mô lớn được triển khai.

"Thành phố xây trên vàng" và giá trị chiến lược dài hạn

Không phải ngẫu nhiên Laizhou được truyền thông Trung Quốc gọi là "thành phố xây trên vàng". Theo dữ liệu được SCMP và các báo quốc tế tổng hợp, trong số 10 mỏ vàng lớn nhất Trung Quốc hiện nay, có tới 4 mỏ nằm tại Laizhou và khu vực lân cận. Riêng cụm mỏ Giao Đông đã được giới địa chất đánh giá là một trong những vành đai vàng lớn nhất châu Á.

Ước tính theo giá vàng hiện tại, tổng giá trị thương mại của hơn 3.900 tấn vàng có thể lên tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ. (Ảnh: SCMP)

Ước tính theo giá vàng hiện tại, tổng giá trị thương mại của hơn 3.900 tấn vàng có thể lên tới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ, mang ý nghĩa không chỉ về kinh tế mà còn về chiến lược dự trữ kim loại quý. Các chuyên gia được SCMP dẫn lời nhận định, phát hiện này giúp Trung Quốc củng cố vị thế trên thị trường vàng toàn cầu, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang gia tăng dự trữ để phòng ngừa rủi ro kinh tế và địa chính trị.

Trong thời gian tới, Trung Quốc dự kiến tiếp tục thăm dò sâu hơn khu vực đáy biển ngoài khơi Laizhou, song song với việc duy trì các biện pháp phong tỏa và quản lý nghiêm ngặt. Với giới quan sát quốc tế, đây không chỉ là câu chuyện về một mỏ vàng khổng lồ, mà còn là minh chứng cho cách Bắc Kinh bảo vệ và khai thác những "con át chủ bài" tài nguyên mang tính dài hạn.