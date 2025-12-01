Bàn tay khổng lồ mọc lên giữa rừng cây gây kinh hãi: Sự thật sốc đằng sau

Vào tháng 10 năm 2020, cộng đồng mạng thế giới từng rúng động trước tấm hình một bàn tay khổng lồ, đầy gân guốc trồi lên giữa rừng cây như thể một người khổng lồ đang cố gắng kêu cứu từ lòng đất. Bức ảnh ngay lập tức trở thành tâm điểm của những tin đồn thất thiệt, khiến không ít người hoang mang về sự tồn tại của những sinh vật cổ đại trong thần thoại.

Tại Ấn Độ, cư dân mạng liên tục chia sẻ bức ảnh với khẳng định chắc chắn rằng cái cây kỳ lạ này nằm tại ngôi làng Dogripora, bang Jammu và Kashmir. Tuy nhiên, các cuộc kiểm chứng thông tin sau đó đã trả lại sự thật cho tác phẩm.

Hình ảnh bàn tay khổng lồ khiến mọi người sợ hãi

Đây không phải là một hiện tượng siêu nhiên hay một cái cây biến dị tại Ấn Độ, mà là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật có tên "Bàn tay khổng lồ của Vyrnwy".

Tác phẩm này tọa lạc tại hồ Vyrnwy, thuộc xứ Wales, Vương quốc Anh. Nó là thành quả từ đôi bàn tay tài hoa của nghệ sĩ điêu khắc Simon O'Rourke. Sự nhầm lẫn trên mạng xã hội đã vô tình biến một biểu tượng nghệ thuật thành một câu chuyện kinh dị gây hiểu lầm trên diện rộng.

Nỗ lực cuối cùng để vươn tới bầu trời

Câu chuyện về sự ra đời của bàn tay này bắt nguồn từ một biến cố thiên nhiên. Cái cây được mệnh danh cao nhất xứ Wales khi đó đã bị tàn phá nặng nề sau một cơn bão lớn. Thay vì chặt hạ và loại bỏ thân cây đổ nát, chính quyền địa phương đã quyết định tổ chức một cuộc thi để biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Simon O'Rourke khi đó đã giành chiến thắng với ý tưởng đầy nhân văn. Sau khi tìm hiểu về lịch sử khu rừng vốn được mệnh danh là "Người khổng lồ của Vyrnwy", anh đã quyết định tạo ra một bàn tay khổng lồ. Nghệ sĩ chia sẻ rằng hình ảnh này tượng trưng cho nỗ lực cuối cùng của cái cây, của thiên nhiên trong việc cố gắng vươn tới bầu trời xanh dù đã bị gục ngã bởi bão tố.

Tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết

Để hoàn thành tác phẩm sống động đến mức gây hoảng sợ này, Simon đã phải làm việc tỉ mỉ suốt 2 tháng liên tục. Từng thớ thịt, từng sợi gân trên bàn tay đều được chạm khắc cực kỳ chi tiết. Ban đầu, anh dự định làm một bàn tay với các ngón mở rộng, nhưng do kích thước thân gỗ không cho phép, anh đã phải điều chỉnh để ngón út và ngón áp út hơi nghiêng vào trong.

Cuối cùng, một lớp dầu đặc biệt được phủ lên toàn bộ bề mặt gỗ để bảo vệ tác phẩm trước sự khắc nghiệt của thời tiết xứ Wales. Simon O'Rourke muốn gửi gắm thông điệp rằng mỗi chúng ta đều vô cùng nhỏ bé trước hành tinh này, và việc tôn trọng, gìn giữ những giá trị của thiên nhiên là điều vô cùng cấp thiết.

Tác phẩm không chỉ là một điểm đến thu hút khách du lịch mà còn là lời nhắc nhở về sự tái sinh. Từ một cái cây chết khô sau bão, nó đã trở thành một biểu tượng nghệ thuật trường tồn, minh chứng cho sức sáng tạo không giới hạn của con người khi kết hợp với linh hồn của thiên nhiên.

Nguồn: Insight