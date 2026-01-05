Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã tấn công Venezuela

4h21 sáng thứ Bảy (3.1), Tổng thống Donald Trump đã đăng tải một thông điệp trên nền tảng Truth Social: Mỹ đã thực hiện một chiến dịch táo bạo nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông.

Vụ việc khiến cả thế giới bất ngờ nhưng theo các nguồn tin am hiểu sự việc, kế hoạch đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và bao gồm các buổi diễn tập chi tiết.

Sương mù tan ở ven biển Caribe

Các lực lượng tinh nhuệ của Mỹ, bao gồm đặc nhiệm Delta, đã tạo ra một bản sao chính xác ngôi nhà an toàn của ông Maduro và luyện tập cách xâm nhập vào địa điểm kiên cố này.

CIA triển khai một nhóm nhỏ hiện diện trên thực địa từ tháng 8, giúp thu thập thông tin về thói quen sinh hoạt của ông Maduro, WSJ dẫn nguồn thạo tin cho biết. Từ hồi cuối hè, nhân viên tình báo đã bắt đầu theo dõi xem ông Maduro ăn gì, mặc gì, sống ở đâu và di chuyển ra sao — với sự hỗ trợ từ một nhân tố nằm trong vòng thân cận của lãnh đạo Venezuela.

Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe và cố vấn an ninh nội địa Stephen Miller thường xuyên họp để thảo luận về nhiệm vụ. Ông Trump yêu cầu giữ kín kế hoạch trong một nhóm nhỏ cố vấn cấp cao để bảo đảm yếu tố bất ngờ.

Lầu Năm Góc đã giám sát một quá trình tăng cường quân sự lớn ở vùng Caribe, điều động 1 tàu sân bay, 11 tàu chiến và hơn 10 tiêm kích F-35. Tổng cộng, hơn 15.000 binh sĩ đã được triển khai đến khu vực cho những gì mà các quan chức Mỹ lâu nay vẫn mô tả là chiến dịch chống ma túy.

Các lực lượng Mỹ đã nhiều lần cố gắng khởi động chiến dịch bắt giữ, bao gồm cả vào Giáng sinh và ngày đầu năm mới, nhưng những nỗ lực trước đó bị cản trở bởi thời tiết.

"Chúng tôi theo dõi, chúng tôi chờ đợi, chúng tôi chuẩn bị", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, tiết lộ với các phóng viên. Thế rồi, thời tiết thay đổi, sương mù ven biển tan đủ để các phi công bay vào tiến hành chiến dịch trong khi lực lượng liên quân tạo một hành lang tác chiến đa tầng.

Máy bay quân sự trên đường băng tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads ở Ceiba, Puerto Rico ngày 2.1. Ảnh: Eva Marie Uzcategui/Reuters

22h46 tối thứ Sáu (2.1 - giờ miền Đông), Chiến dịch "Absolute Resolve" (Quyết tâm Tuyệt đối) chính thức bắt đầu.

Ông Trump và các cố vấn tập trung tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida khi một số máy bay Mỹ cất cánh và tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu bên trong và gần Caracas, bao gồm hệ thống phòng không, theo một quan chức quân sự Mỹ.

Tới khi chiến dịch diễn ra, ông Rubio mới bắt đầu báo cáo cho các nhà lập pháp Mỹ rằng nó đang được tiến hành. Các thông báo chỉ được đưa ra sau khi chiến dịch đã khởi động chứ không phải trước đó như thông lệ, các quan chức nói với Reuters.

Nguồn lực áp đảo cho "Absolute Resolve"

Mỹ đã triển khai sức mạnh không quân áp đảo cho chiến dịch.

Tướng Caine, cho biết chiến dịch có sự tham gia của hơn 150 máy bay xuất phát từ 20 căn cứ khắp Tây bán cầu, bao gồm tiêm kích F-18, F-22 và F-35, máy bay tác chiến điện tử EA-18 Growler, máy bay chỉ huy E-2 Hawkeye và máy bay ném bom B-1 có thể mang 24 tên lửa hành trình mỗi chiếc, cùng máy bay không người lái.

Nhiệm vụ của chúng là "dỡ bỏ và vô hiệu hóa" hệ thống phòng không của Venezuela "để bảo đảm đường bay an toàn cho trực thăng vào khu vực mục tiêu", ông Caine cho biết.

Tầm hơn 1h30 ở Caracas (0h30 giờ miền Đông), cư dân Venezuela bắt đầu nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời.

Gabriela Márquez đang ngủ say tại nhà ở Đông Caracas thì anh trai đánh thức, nói rằng Mỹ đã phát động một cuộc tấn công. "Họ thực sự đang ném bom", người anh trai nói. Márquez chạy lên mái nhà, nơi tiếng gầm rú của máy bay lấp đầy bầu trời đêm. "Bạn có thể nghe thấy tiếng nổ", Márquez kể.

Người dân Caracas cho biết các vụ nổ làm rung cửa sổ, khiến nhiều gia đình phải tìm cách ẩn nấp dưới đồ đạc trong nhà. Các video trên mạng xã hội do cư dân đăng tải cho thấy một đoàn trực thăng bay thấp qua thành phố.

Video được WSJ xác minh ghi lại cảnh tấn công vào căn cứ và cảng ở La Guaira.

Quan chức Mỹ khẳng định các cuộc không kích đã đánh trúng mục tiêu quân sự. Hình ảnh do Reuters chụp tại căn cứ không quân La Carlota ở Caracas cho thấy các phương tiện quân sự bị cháy rụi từ một đơn vị phòng không Venezuela.

Cuộc đột kích vào... "pháo đài"

Trong lúc diễn ra không kích, lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến vào Caracas với vũ khí hạng nặng, bao gồm cả đèn khò để phòng trường hợp phải cắt qua cửa thép tại nơi ở của ông Maduro.

Khoảng 2h01 sáng 3.1, các binh sĩ Mỹ đã đến khu nhà của ông Maduro ở trung tâm Caracas, nơi mà ông Trump mô tả là một "pháo đài... được canh giữ rất nghiêm ngặt".

"Họ chỉ đơn giản là phá cửa, và họ phá vào những nơi vốn dĩ không thể phá được, bạn biết đấy, những cánh cửa thép được đặt ở đó chỉ nhằm mục đích này", ông Trump nói, "Chúng bị hạ gục chỉ trong vài giây".

Theo ông Trump, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào bên trong khu nhà, họ đấu súng với quân nhân Venezuela và tiến hành bắt giữ ông Maduro ngay trước khi nhà lãnh đạo này chạy trốn. Ông Maduro và vợ đã cố gắng chạy vào phòng an toàn gia cố bằng thép nhưng không kịp đóng cửa.

Sau khi bắt giữ ông Maduro, các binh sĩ Mỹ liền tìm cách rời khỏi lãnh thổ Venezuela. Ông Trump cho hay, họ đã tham gia vào "nhiều cuộc giao chiến". Cuối cùng, dưới tình huống được yểm trợ chiến thuật toàn diện, 4h20 sáng (giờ Caracas), các trực thăng đã bay ra ngoài biển, mang theo Maduro và vợ ông.

Hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sau khi ông bị lực lượng Mỹ bắt giữ do ông Trump đăng tải

Gần 7 tiếng đồng hồ sau khi công bố chiến dịch trên Truth Social, ông Trump đăng thêm một bài viết khác. Lần này là một bức ảnh của nhà lãnh đạo Venezuela bị bịt mắt, còng tay trong bộ đồ màu xám.

"Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima", ông Trump viết.

Ông Maduro và bà Flores hiện phải đối mặt với các cáo buộc liên bang tại Quận phía Nam New York. Theo bản cáo trạng đã được công bố, ông Maduro bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc vận chuyển “hàng nghìn tấn cocaine vào Mỹ”.