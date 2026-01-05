Sau 3 năm vắng bóng, lý do thực sự khiến Meghan Markle gật đầu về quê chồng hóa ra không phải vì làm hòa

Chiến thắng của thành phố Birmingham trong việc giành quyền đăng cai Invictus Games vào năm 2027 là một tin vui lớn đối với Vương tử Harry – "cha đẻ" của thế vận hội ý nghĩa này. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự trở lại của một giải đấu thể thao tầm cỡ mà còn mở ra cánh cửa để Harry và Meghan đường hoàng trở về Vương quốc Anh. Tuy nhiên, con đường về nhà chưa bao giờ bằng phẳng với cặp đôi nhà Sussex.

Mới đây, một nguồn tin thân cận đã tiết lộ rằng Meghan Markle thực sự muốn ở bên cạnh để ủng hộ chồng trong cột mốc quan trọng này, nhưng cô đang bị giằng xé bởi một nỗi sợ hãi to lớn. Và để Meghan đặt chân xuống xứ sở sương mù, có một "yêu sách" về an ninh buộc phải được đáp ứng tuyệt đối.

Một tin vui và nỗi lo cánh cánh của người vợ

Sự kiện Birmingham giành quyền đăng cai Invictus Games năm 2027 thực sự là một cú hích tinh thần lớn lao đối với Vương tử Harry . Đây không chỉ là đứa con tinh thần mà anh đã dành cả tâm huyết gây dựng, mà còn là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất của Harry với công chúng Anh quốc sau hàng loạt ồn ào rạn nứt. Đối với một người vợ như Meghan Markle, việc sát cánh cùng chồng trong những khoảnh khắc vinh quang như thế này là điều đương nhiên và đáng lẽ phải là niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế lại phức tạp hơn nhiều so với những nụ cười trước ống kính. Meghan chưa từng đặt chân trở lại Vương quốc Anh kể từ tang lễ của cố Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9 năm 2022. Khoảng lặng kéo dài gần 3 năm ấy không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn chứa đựng cả những rào cản tâm lý và pháp lý nặng nề.

Theo một nguồn tin độc quyền chia sẻ với tờ Express, Meghan Markle đang đứng trước một ngã ba đường đầy khó xử. Một mặt, cô hiểu rõ ý nghĩa của Invictus Games đối với Harry và khao khát được nắm tay anh bước đi trong sự kiện trọng đại này tại quê nhà. Nhưng mặt khác, nỗi ám ảnh về sự an toàn lại đang là hòn đá tảng chặn đứng bước chân cô.

Nguồn tin này khẳng định chắc nịch rằng Meghan "sẽ chỉ đồng ý quay lại Vương quốc Anh nếu, và chỉ khi, vấn đề an ninh được đảm bảo ở mức tối đa". Đây không phải là một sự đỏng đảnh hay yêu sách vô lý của một nàng dâu xa xứ, mà nó xuất phát từ những lo ngại thực tế khi gia đình Sussex đã không còn được hưởng chế độ bảo vệ tự động của cảnh sát Hoàng gia kể từ khi họ quyết định rút lui khỏi các nghĩa vụ hoàng gia chính thức.

Bài toán an ninh: Nút thắt chưa thể tháo gỡ

Câu chuyện về an ninh của nhà Sussex mỗi khi về Anh vốn dĩ đã là một đề tài tốn nhiều giấy mực và gây tranh cãi suốt thời gian qua. Harry thậm chí đã thua trong cuộc chiến pháp lý với Bộ Nội vụ Anh về việc hạ cấp mức độ bảo vệ an ninh cho gia đình anh. Điều này đồng nghĩa với việc, dù là con trai của Nhà vua, khi Harry và vợ con về nước, họ sẽ không được cảnh sát vũ trang tháp tùng 24/7 như trước nữa, trừ khi có những sắp xếp đặc biệt hoặc tự bỏ tiền túi – điều mà cảnh sát Anh cũng không hoàn toàn chấp thuận cho thuê dịch vụ công. Chính sự thay đổi này đã tạo nên một "lỗ hổng" an toàn khiến Meghan cảm thấy bất an tột độ.

Nguồn tin thân cận phân tích rằng, việc Meghan vắng mặt tại các sự kiện ở Anh không hẳn vì cô ghét bỏ nơi này hay muốn cắt đứt hoàn toàn, mà phần lớn là do cô không cảm thấy được bảo vệ. "Meghan đã nói rất rõ ràng, cô ấy sẽ không đưa mình hay các con trở lại Anh nếu không có sự cam kết chắc chắn về an ninh", nguồn tin cho hay. Điều này đặt Harry vào một thế khó. Anh vừa muốn mang niềm tự hào Invictus Games về quê hương, vừa muốn có vợ bên cạnh, nhưng lại không thể tự mình quyết định được "lá chắn thép" cho cô. Nếu Birmingham 2027 diễn ra mà không có sự hiện diện của Meghan, đó sẽ là một sự thiếu hụt lớn, nhưng nếu cô trở về mà nơm nớp lo sợ, thì niềm vui cũng chẳng thể trọn vẹn.

Birmingham 2027: Hy vọng hàn gắn hay chỉ là giấc mơ xa vời?

Việc Chính phủ Anh cam kết tài trợ 26 triệu bảng Anh cho việc đăng cai Invictus Games tại Birmingham cho thấy tầm quan trọng của sự kiện này. Đây là cơ hội vàng để Harry lấy lại hình ảnh và thiện cảm từ công chúng quê nhà. Sự hiện diện của Meghan, nếu xảy ra, sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự ủng hộ và đoàn kết của gia đình nhỏ, bất chấp những sóng gió với Hoàng gia lớn. Tuy nhiên, từ nay đến năm 2027 là một khoảng thời gian đủ dài để nhiều thứ thay đổi, nhưng cũng đủ ngắn để những lo toan trở nên cấp bách.

Người hâm mộ đang chia làm hai luồng ý kiến. Một bên cảm thông cho nỗi lo của một người mẹ, người vợ như Meghan, cho rằng an toàn là trên hết và cô có quyền yêu cầu sự bảo vệ. Bên còn lại thì cho rằng đây chỉ là một cái cớ để cô tiếp tục tránh né việc đối mặt với gia đình chồng và dư luận Anh quốc. Nhưng dù dư luận có nói gì, cốt lõi vấn đề vẫn nằm ở cảm giác an toàn của người trong cuộc. Harry chắc chắn sẽ phải làm việc cật lực với các cơ quan chức năng nếu muốn vợ mình an tâm bước xuống sân bay Birmingham. Nếu nút thắt an ninh này được tháo gỡ, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào một cuộc tái xuất đầy cảm xúc của Meghan Markle, nơi cô đứng cạnh Harry, không phải để đối đầu, mà để cùng anh chia sẻ niềm tự hào về những cựu chiến binh kiên cường - tinh thần cốt lõi của Invictus Games. Còn nếu không, sự vắng mặt của cô sẽ lại là một nốt trầm buồn, tiếp tục khoét sâu thêm khoảng cách giữa hai bờ đại dương.