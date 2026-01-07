Ô tô mới mua bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Chiếc sedan mới mua này được cắm sạc trước khi bốc cháy tại một ngôi nhà ở tỉnh Nakhon Pathom, miền trung Thái Lan, vào rạng sáng ngày 1/1.

Đoạn clip ghi lại cho thấy ngọn lửa màu cam rực rỡ lan nhanh khắp chiếc xe trị giá 1,4 triệu baht (1,1 tỷ đồng) và lan sang ngôi nhà gần đó.

Ô tô mới mua bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường vào khoảng 12h15. Họ đã mất hơn một giờ để khống chế ngọn lửa.

Chiếc xe ô tô bốc cháy trong đêm.

Chủ xe Pongpreecha Jongjitpipat, 67 tuổi, cho biết: "Khoảng 10h tối, tôi bắt đầu sạc xe. Tôi đã mua nó với giá 1,4 triệu baht (1,1 tỷ đồng) vào ngày 31/12/2025.

Nhưng ngay sau nửa đêm, chị gái chạy lên lầu gọi tôi khi thấy khói bao trùm nhà. Tôi vội vàng chạy xuống và cố gắng dập lửa bằng bình chữa cháy nhưng ngọn lửa quá dữ dội, vì vậy tôi đã gọi cho sở cứu hỏa để được giúp đỡ".

Các sĩ quan cho biết chiếc MG IM6 đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn biển số xe còn nguyên vẹn.

Một phát ngôn viên cảnh sát từ đồn cảnh sát quận Bang Len cho biết: "Ban đầu, nguyên nhân được nghi ngờ là do chập điện. Ngày mai, chủ nhà sẽ được triệu tập để thẩm vấn thêm nhằm xác định nguyên nhân thực sự của vụ cháy".