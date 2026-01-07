Quán bar ở Thụy Sĩ bị cháy gây chết người không được kiểm tra suốt hơn 5 năm

Lối vào quán bar Le Constellation tại thị trấn trượt tuyết Crans-Montana, nơi xảy ra vụ cháy khiến 40 người thiệt mạng. (Ảnh: AFP)

Giới chức Thụy Sĩ cho biết quán bar Le Constellation, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng rạng sáng ngày đầu năm mới, đã không được kiểm tra an toàn phòng cháy kể từ năm 2019. Vụ cháy khiến 40 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người chưa đủ 18 tuổi.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch hội đồng Crans-Montana, ông Nicolas Féraud, thừa nhận chính quyền địa phương “vô cùng hối tiếc” khi phát hiện việc thiếu kiểm tra định kỳ tại cơ sở này, đồng thời khẳng định sẽ chịu trách nhiệm theo phán quyết của cơ quan tư pháp.

Theo quy định, chính quyền địa phương phải tiến hành kiểm tra hàng năm đối với các cơ sở như quán bar, bao gồm việc đánh giá các khu vực có nguy cơ cháy như nhà bếp. Tuy nhiên, luật hiện hành không yêu cầu kiểm tra các vật liệu cách âm trên trần. Trước đây, lớp mút cách âm tại quán bar này không bị đánh giá là nguy hiểm, song hiện được nghi ngờ là yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh.

Lãnh đạo chính quyền Crans-Montana phát biểu tại họp báo về vụ hỏa hoạn (Ảnh: EPA)

Giới chức cho biết các thẩm phán sẽ quyết định liệu chính quyền địa phương có bị đưa vào diện điều tra hình sự hay không. Trong khi đó, cảnh sát đang điều tra các nhà quản lý quán bar với cáo buộc ngộ sát do bất cẩn, gây cháy do bất cẩn và gây thương tích do bất cẩn.

Trong số các nạn nhân có những thiếu niên chỉ 14 tuổi, làm dấy lên nghi vấn về việc kiểm soát độ tuổi tại quán. Tổng cộng có 15 nạn nhân dưới 18 tuổi, độ tuổi các nạn nhân dao động từ 14 - 39.

Ông Féraud cũng chỉ trích ban quản lý quán vì “văn hóa chấp nhận rủi ro liều lĩnh”, đồng thời cho biết một cơ sở khác do cùng nhóm quản lý điều hành đã bị đóng cửa sau vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, quán bar có 2 lối thoát hiểm, đủ cho 100 khách ở tầng trên và 100 khách ở tầng hầm. Tuy nhiên, các nhà điều tra đang làm rõ tình trạng của các lối thoát hiểm vào đêm 31/12, trong bối cảnh xuất hiện lời khai cho rằng lối thoát hiểm ở tầng hầm có thể đã bị khóa.

Sau vụ cháy, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm sử dụng các thiết bị pháo hoa trong không gian kín. Vụ hỏa hoạn được cho là bắt nguồn từ pháo que cắm trong các chai champagne.