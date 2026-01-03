Thảm kịch hỏa hoạn tại Thụy Sĩ khiến 155 người thương vong: Cha mẹ tuyệt vọng tìm con không thể nhận dạng, hàng trăm người thắp nến tưởng niệm

Sự việc đau lòng xảy ra khi một ngọn lửa "bùng phát tức thì" (flashover) đã quét qua một hộp đêm tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, bang Valais, Thụy Sĩ. Đến ngày 3/1, nhà chức trách xác nhận đã có ít nhất 40 người thiệt mạng, bao gồm nhiều thanh thiếu niên, và 115 người khác bị thương.

Tại hiện trường, những gia đình quẫn trí đang nỗ lực tìm kiếm con cái vẫn còn mất tích. Ước tính có hơn 200 người trẻ đang ăn mừng năm mới trong quán bar sang trọng này khi thảm kịch xảy ra. Trong cơn hoảng loạn, hàng trăm người đã phải chen chúc thoát thân qua cầu thang hẹp, trong khi những người khác dùng bàn ghế đập vỡ cửa sổ để nhảy ra ngoài, dẫn đến những vết bỏng nghiêm trọng.

Những người sống sót, có người chỉ mới 15 tuổi, đã được chuyển đến các bệnh viện khắp Thụy Sĩ và các quốc gia lân cận như Pháp, Đức, Bỉ. Bệnh viện Valais đã kích hoạt kế hoạch thảm họa để tiếp nhận 60 người bị thương, trong đó nhiều người bị bỏng cấp độ ba. Một đường dây nóng đã được thiết lập để hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong việc tìm kiếm thông tin.

Bà mẹ của thiếu niên 16 tuổi Giovanni Tamburi đến từ Bologna là một trong số nhiều phụ huynh đang mòn mỏi chờ tin con. Bà chia sẻ với tờ La Repubblica: "Chúng tôi đã gọi cho tất cả các bệnh viện nhưng không ai biết gì cả, nhất là khi tình trạng của các bệnh nhân đều rất tồi tệ." Trên mạng xã hội, những dòng trạng thái khẩn thiết tìm người thân mất tích xuất hiện dày đặc. Một người dùng Facebook viết: "Em gái 15 tuổi của tôi đang mất tích. Chúng tôi không có tin tức gì kể từ sau vụ cháy."

Các chuyên gia đang sử dụng hồ sơ nha khoa và xét nghiệm DNA để nhận dạng các nạn nhân. Tuy nhiên, một quan chức châu Âu cho biết mức độ nghiêm trọng của các vết bỏng đang làm chậm quá trình này. Hiện có 8 công dân Pháp và 6 công dân Ý vẫn đang mất tích. Nạn nhân đầu tiên được xác định danh tính là Tahirys Dos Santos, 19 tuổi, cầu thủ trẻ của câu lạc bộ bóng đá FC Metz. Anh bị bỏng nặng và đang được điều trị tích cực tại Đức.

Vào tối thứ Năm (1/1), khoảng 400 người đã cùng nhau tham gia buổi lễ tưởng niệm tại nhà thờ ở Crans-Montana. Sau đó, đám đông lặng lẽ tập trung trong đêm đông lạnh giá để đặt hoa và thắp nến gần hiện trường. Không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng nấc nghẹn và tiếng rì rầm của những lời cầu nguyện. Anh Orosstevic, một người tham gia tưởng niệm, xúc động nói: "Tôi có khoảng 10 người bạn và người thân gặp nạn. Một số đã mất, số khác đang nằm viện."

Ông Paulo Martins, một công dân Pháp sống tại khu vực này 24 năm, vẫn còn bàng hoàng khi biết con trai mình suýt chút nữa đã có mặt trong quán bar đó. "Con trai tôi và bạn gái định vào đó nhưng cuối cùng họ lại không đến. Khi về nhà, thằng bé thực sự bị sốc" Một người bạn của con trai ông hiện đang được điều trị tại Đức với vết bỏng bao phủ 30% cơ thể.

Liên minh châu Âu đã liên lạc với chính quyền Thụy Sĩ để cung cấp hỗ trợ y tế, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận một số người bị thương đang được chăm sóc tại các bệnh viện ở Pháp. Nhà chức trách Thụy Sĩ cảnh báo rằng quá trình nhận dạng đầy đủ tất cả nạn nhân có thể mất vài ngày, thậm chí là vài tuần.

