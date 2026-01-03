Trong tâm trí của những người yêu mến gia đình Tổng thống Trump, Barron Trump luôn là một "ngoại lệ" hoàn hảo. Cậu út nhà Trump không chỉ thừa hưởng chiều cao khủng từ bố mà còn sở hữu nét đẹp lai Âu sắc sảo từ mẹ, được mệnh danh là "Golden Bachelor" (Chàng độc thân vàng) của giới thượng lưu Mỹ.

Thế nhưng, thời gian và môi trường đại học dường như đã "nới lỏng" kỷ luật của chàng trai trẻ. Xuất hiện trong bữa tiệc xa hoa tại Mar-a-Lago mới đây, Barron khiến người hâm mộ vừa mừng vừa lo: Mừng vì cậu vẫn nổi bật, nhưng lo vì dấu hiệu "phát tướng" đã bắt đầu làm lu mờ đi những đường nét nam thần ngày nào.

Câu chuyện đầu năm tại dinh thự Mar-a-Lago, Florida luôn là tâm điểm của giới truyền thông, nơi quy tụ những nhân vật quyền lực và lộng lẫy nhất. Nhưng năm nay, mọi ống kính dường như đổ dồn về phía cậu út Barron Trump, không phải chỉ vì vị thế của gia đình, mà vì một diện mạo "lạ mà quen". Mới 18 tuổi, Barron đã chạm ngưỡng chiều cao kinh ngạc 2,06m - một con số khiến cậu đi đến đâu cũng như "người khổng lồ" giữa đám đông. Khoác lên mình bộ vest đen đuôi tôm lịch lãm phối cùng sơ mi trắng, phong thái của Barron vẫn toát lên vẻ quý tộc vốn có. Tuy nhiên, điều khiến hội chị em phải "zoom" kỹ vào những bức ảnh lại chính là vóc dáng của cậu.

Khác hẳn với hình ảnh mảnh khảnh, thư sinh hay vẻ "cool ngầu" góc cạnh cách đây vài năm, Barron của hiện tại trông "đô con" hơn hẳn, và thẳng thắn mà nói là đã tăng cân thấy rõ. Chiếc áo sơ mi trắng dù được may đo kỹ lưỡng cũng không giấu nổi chiếc bụng tròn lấp ló - dấu hiệu điển hình của việc ăn uống thoải mái và ít vận động hơn xưa. Người ta thường bảo "nhất dáng nhì da", và quả thật, việc tăng cân đã ảnh hưởng ít nhiều đến khuôn mặt của "Hoàng tử Nhà Trắng".

Những đường nét ngũ quan sắc lẹm, sống mũi cao và xương quai hàm quyến rũ từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội giờ đây trông có phần đầy đặn hơn, khiến gương mặt trở nên "bẹt" đi và kém chiều sâu. Nhiều người hâm mộ đã không khỏi tiếc nuối, lo sợ rằng nếu cứ đà này, danh hiệu "quý tử đẹp trai nhất nước Mỹ" của Barron sẽ sớm trở thành dĩ vãng.

Nhắc lại một chút về quá khứ để thấy sự thay đổi này đáng chú ý thế nào. Trước đây, anh trai của Barron từng tự hào khoe với truyền thông rằng em út chính là hình mẫu "Golden Bachelor" hoàn hảo: Gia thế hiển hách, ngoại hình xuất chúng, lại còn học giỏi và ngoan ngoãn, tránh xa thói hư tật xấu của hội con nhà giàu. Lúc ấy, Barron đẹp như một bức tranh bước ra từ truyện cổ tích, lạnh lùng và xa cách. Nhưng có lẽ, cuộc sống sinh viên đại học với những bữa tiệc, đồ ăn nhanh và lịch sinh hoạt tự do đã khiến chàng trai 18 tuổi "buông thả" bản thân hơn một chút. Sự thay đổi này thực ra rất đời thường và dễ hiểu, giống như bao cậu sinh viên năm nhất khác, chỉ có điều vì cậu là Barron Trump nên mọi sự thay đổi đều bị soi dưới kính hiển vi.

Một chi tiết thú vị làm nổi bật thêm sự "xuống phong độ" của Barron chính là sự xuất hiện của mẹ cậu, bà Melania Trump. Đứng cạnh con trai, Đệ nhất phu nhân dù đã ở tuổi ngũ tuần vẫn tỏa sáng rực rỡ trong chiếc đầm sequin lấp lánh, khoe trọn thân hình đồng hồ cát không chút mỡ thừa. Sự kỷ luật thép trong việc giữ dáng của người mẹ càng làm cho chiếc "bụng bia" của cậu con trai trở nên lạc quẻ trong khung hình gia đình. Rõ ràng, Barron không chịu áp lực phải "đẹp như tượng" giống mẹ, và cậu đang tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ một cách thoải mái nhất, kể cả việc... béo lên.

Dù các fan có chút "vỡ mộng" nhẹ, nhưng công bằng mà nói, ở tuổi 18, sự thay đổi ngoại hình là điều khó tránh khỏi. Có thể đây chỉ là giai đoạn "xả hơi" tạm thời của Barron trước khi cậu bước vào những thử thách trưởng thành hơn. Và biết đâu, chính vẻ ngoài mũm mĩm, có phần gần gũi này lại khiến cậu trở nên "người thường" hơn, bớt đi vẻ lạnh lùng xa cách vốn có? Dù sao đi nữa, với chiều cao 2m06 và gia thế ấy, Barron vẫn là tâm điểm, chỉ là "hào quang" nhan sắc hiện tại đang cần một chế độ tập luyện để quay trở lại thời hoàng kim mà thôi.