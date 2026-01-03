Thảm họa cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Bi kịch từ pháo sáng và "xăng nhựa"?

Trong cuộc họp báo hôm 2-1, công tố viên Béatrice Pilloud, đại diện nhóm điều tra vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ, cho biết: "Mọi bằng chứng đều cho thấy đám cháy bắt nguồn từ những ngọn nến hoặc "đèn Bengal" được gắn vào chai champagne. Chúng được đặt quá gần trần nhà".

Theo bà Pilloud, các đoạn phim quay bằng điện thoại di động và lời khai của nhân chứng cho thấy đám cháy đã bùng phát nhanh chóng và lan rộng.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cảnh nhân viên cầm các chai champagne có pháo sáng đưa gần trần nhà, sau đó là cảnh trần nhà bị bắt lửa - Ảnh: Mạng xã hội/CNN

Trước đó, bữa tiệc mừng năm mới tại quán bar Le Constellation ở thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana thuộc dãy Alps, vùng Valais - Thụy Sĩ đã biến thành thảm kịch với một vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương.

Cơ quan điều tra đã vào cuộc ngay sau đó, lưu ý rằng không có một cuộc tấn công nào xảy ra tại quán bar này.

Theo CNN, một số đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vào thời điểm thảm kịch bắt đầu, một số nhân viên quán bar đội mũ bảo hiểm xe máy ngồi trên vai người khác, tay cầm chai champagne có pháo sáng giữa đám đông chật kín.

Một đoạn video cho thấy ít nhất 6 chai được nâng lên không trung khi lửa và khói bốc lên từ trần nhà.

Các que pháo sáng dường như đã bén lửa vào thứ mà các chuyên gia cho rằng là tấm cách âm trên trần nhà, một vật liệu rất dễ cháy.

Một đoạn clip ngắn cho thấy một thanh niên đang cố gắng dùng áo dập tắt đám cháy trên trần nhà - Clip: Mạng xã hội/CNN

Chuyên gia tư vấn phòng cháy chữa cháy độc lập Stephen MacKenzie mô tả nó như "xăng nhựa". "Đó là lý do tại sao chúng ta thấy nhiều báo cáo về việc thanh thiếu niên bị bỏng độ 1, độ 2, độ 3 và đáng buồn thay, cả độ 4" - ông giải thích.

Trong cuộc họp báo tại thị trấn Sion - cách Crans-Montana 25 km, bà Pilloud cũng nói rằng các nhà điều tra đang xem xét thêm một số yếu tố như vật liệu được sử dụng trong việc cải tạo quán bar và tầng hầm, giấy phép hoạt động, sự hiện diện của bình chữa cháy và lối thoát hiểm, cũng như số lượng người có mặt tại địa điểm khi đám cháy bắt đầu.

Công tố viên này cũng cho biết việc xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang tiếp diễn, theo Guardian.

Theo ông Mathias Reynard, người đứng đầu chính quyền vùng Valais, do nhiều thi thể bị bỏng nặng nên việc xác định danh tính có thể phải mất vài ngày.

Các chuyên gia đang sử dụng hồ sơ nha khoa, mẫu DNA và mô tả quần áo trong nhiệm vụ mà ông Reynard cho rằng "khủng khiếp và nhạy cảm" này.