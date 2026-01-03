Cô dâu cạo trọc đầu trong ngày cưới và lý do bất ngờ

Cô dâu người Ấn Độ Mahima Ghai đã bước vào lễ cưới của mình với mái đầu cạo trọc, không đội tóc giả, không nối tóc và không hề che giấu con người thật của mình. Nụ cười của cô ấy điềm tĩnh, tự tin và dứt khoát.

Những hình ảnh và clip từ đám cưới của cô ấy đã lan truyền rộng rãi trên mạng, khơi dậy các cuộc thảo luận về chứng rụng tóc từng mảng, sự tự chấp nhận bản thân và ý nghĩa thực sự của việc cảm thấy xinh đẹp theo cách riêng của mình.

Đám cưới Ấn Độ thường chứa đựng nhiều kỳ vọng, trang phục lộng lẫy, trang sức nặng nề, kiểu tóc cầu kỳ và sự hoàn hảo được chăm chút kỹ lưỡng. Ghai đã chọn một con đường khác. Bằng cách tự tin để đầu trọc trong một ngày theo truyền thống gắn liền với hình mẫu nữ tính lý tưởng, cô đã đưa ra một lựa chọn mang tính cá nhân sâu sắc, xuất phát từ sự chân thành.

Ghai xuất hiện rạng rỡ trong đám cưới.

Trong một bài đăng đầy xúc động trên Instagram, Ghai tiết lộ rằng chứng rụng tóc đã đến với cuộc đời cô trước cả khi cô biết yêu bản thân. Chứng rụng tóc từng mảng, một bệnh tự miễn dịch gây rụng tóc đã ảnh hưởng đến cô không chỉ về thể chất mà còn cả về tinh thần. Cô đã thẳng thắn chia sẻ về những năm tháng phải trải qua các liệu trình điều trị y tế, chịu đựng sự kỳ thị xã hội, những lời bàn tán xì xào và nỗi xấu hổ kìm nén. Trong một thời gian dài, sự tự tin của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Câu chuyện của Ghai không phải là câu chuyện về sự tự chủ đột ngột. Lời kể của cô ấy khắc họa một hành trình chậm rãi, đôi khi đầy đau đớn hướng tới sự chấp nhận. Đã có những khoảnh khắc đau lòng và nghi ngờ bản thân trước khi cô đưa ra quyết định là ngừng che giấu.

Cô giải thích rằng việc cạo trọc đầu không phải là hành động thách thức hay một tuyên bố gây sốc. Đó là một hành động giải thoát.

Phản hồi trên mạng xã hội vô cùng tích cực. Nhiều người khen ngợi Ghai vì đã bình thường hóa chứng rụng tóc và thách thức quan niệm ăn sâu rằng mái tóc định nghĩa vẻ đẹp nữ tính. Những người khác chia sẻ câu chuyện cá nhân về việc rụng tóc do bệnh tật, căng thẳng hoặc các bệnh tự miễn dịch, nói rằng sự xuất hiện của cô ấy khiến họ cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Chứng rụng tóc từng mảng ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới, bao gồm cả phụ nữ, những người thường phải đối mặt với áp lực xã hội lớn hơn để che giấu tình trạng rụng tóc. Những câu chuyện như của Ghai giúp thay đổi quan niệm từ việc che giấu sang việc tự tin.