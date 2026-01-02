Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu đưa con gái tới nơi đặc biệt

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa xuất hiện cùng con gái Kim Ju-ae trong chuyến thăm đầu năm mới tới khu lăng mộ mang tính biểu tượng nhất của đất nước này.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao nhà nước và quân đội đã tới khu lăng mộ tại Cung điện Mặt Trời Kumsusan hôm 1-1-2026.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju, con gái Kim Ju-ae và các quan chức cấp cao Triều Tiên thăm Cung điện Mặt Trời Kumsusan hôm 1-1. Ảnh: Rodong Sinmun

Truyền thông nhà nước Triều Tiên không nêu rõ việc cô Kim Ju-ae cùng tham dự. Tuy nhiên, những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy Chủ tịch Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol-ju và con gái đứng ở hàng đầu của đoàn nghi lễ.

Hình ảnh cho thấy cô Ju-ae đứng giữa cha mẹ, với Chủ tịch Kim Jong-un ở bên trái và phu nhân Ri Sol-ju bên phải.

Đây là lần đầu tiên cô Kim Ju-ae xuất hiện tại khu lăng mộ Kumsusan.

Những năm gần đây, cô Kim Ju-ae ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên. Điều này làm dấy lên những phân tích từ giới quan sát quốc tế và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc rằng cô có thể đang được chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo trong tương lai, dù Bình Nhưỡng chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là sinh vào đầu những năm 2010, lần đầu xuất hiện công khai vào năm 2022. Tháng 9-2025, cô cùng cha có chuyến công du nước ngoài đầu tiên khi thăm Bắc Kinh – Trung Quốc.

Cung điện Mặt Trời Kumsusan là nơi an táng cố Chủ tịch Kim Il Sung và cố lãnh đạo Kim Jong-il. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường tới đây vào những dịp quan trọng và các ngày kỷ niệm lớn như một nghi thức thể hiện sự kế thừa truyền thống gia tộc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae tham dự một sự kiện mừng năm mới tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Chuyến thăm cũng đánh dấu lần đầu tiên Chủ tịch Kim Jong-un tới lăng mộ dịp năm mới kể từ năm 2023. Sau khi lên nắm quyền năm 2012, ông Kim gần như đều đặn thăm nơi này vào mỗi dịp đầu năm nhưng đã không đến vào các năm 2018, 2024 và 2025.

Trong một hoạt động riêng, KCNA cho biết ông Kim Jong-un sau đó đã gặp gỡ các học sinh chuẩn bị tham gia chương trình biểu diễn mừng năm mới và chụp ảnh lưu niệm cùng các em.

Bản tin cho hay ông Kim nhấn mạnh vai trò quan trọng của thế hệ trẻ với tư cách là tương lai của đất nước, đồng thời mô tả năng lượng và kỷ luật của thanh thiếu niên là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước Triều Tiên – theo Korea JoongAng Daily ngày 2-1.