Phát hiện vật thể "bí ẩn" trên bãi biển, chó tử vong nếu ăn phải

Vật thể bí ẩn này được phát hiện trên bờ biển Tankerton, Anh, theo báo cáo của KentOnline.

Người phát ngôn của Hội đồng Thành phố Canterbury cho biết: "Lực lượng bảo vệ bờ biển đã thông báo cho chúng tôi về một chất dạng dầu/sáp, giống như cục mỡ, trôi dạt vào bãi biển Tankerton.

Mặc dù chưa được kiểm nghiệm, nhưng có khả năng đó là dầu cọ, có thể gây nguy hiểm nếu chó ăn phải".

Chất thải độc hại như dầu cọ có thể gây tử vong cho vật nuôi và thường bị sóng đánh dạt vào các bãi biển của Anh sau khi bị đổ xuống biển.

Các cục chất này có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng như viêm tụy, tắc nghẽn, nôn mửa và tiêu chảy khi vật nuôi ăn phải. Vì những cục dầu cọ có mùi ngọt khó chịu, chó thường bị thu hút bởi chúng.

Vật thể bí ẩn trôi dạt vào bờ biển.

Mặc dù bản thân dầu cọ không độc hại, nhưng nó có thể gây tử vong, thường là do hấp thụ các chất độc như dầu diesel. Vật liệu nguy hiểm này cũng đã được phát hiện tại các bãi biển nổi tiếng khác của Kent, bao gồm Ramsgate và Broadstairs.

Một nhân viên Cảnh sát biển Margate cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy vật thể và tin rằng đó có thể là dầu cọ. Đây là thứ cực kỳ nguy hiểm đối với chó, vì vậy, nếu bạn đang dắt chó đi dạo, hãy luôn xích chó lại và tuyệt đối không cho chúng ăn thứ này.

Chúng tôi đã thông báo cho hội đồng địa phương về việc di dời. Chúng tôi cũng biết về một khối chất khác nằm dưới khu đất tư nhân North Foreland. Nếu ai trong số các bạn bắt gặp nó, xin hãy báo cáo lại. Cảm ơn".

Những vật thể lạ tương tự đã được phát hiện trên các bãi biển của Anglesey trong suốt những tháng hè, khiến lực lượng bảo vệ bờ biển phải đưa ra cảnh báo.

Sau khi phân tích chất cặn, người ta phát hiện ra đó là những mảnh dầu cọ đông đặc.

Phát hiện này được đưa ra sau khi có thông tin về một con chó chết vì ăn phải "một cục chất thải độc hại" trong khi đi dạo cùng chủ ở đảo Hayling hồi đầu tháng này.

Trên trang web của mình, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoàng gia cảnh báo chủ nuôi thú cưng cần cẩn thận với các chất trôi dạt vào bờ biển.