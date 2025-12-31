Mở cánh cửa gỗ bí ẩn trên vách đá, cảnh tượng bên trong gây xôn xao

Theo Daily Express, trong suốt 40 năm, một người đàn ông thường xuyên đi ngang qua một cánh cửa gỗ bí ẩn nằm trên vách đá nhưng chưa bao giờ dừng lại để tìm hiểu. Cho đến gần đây, vì không thể cưỡng lại sự tò mò, ông đã quyết định khám phá và chia sẻ những gì mình phát hiện được lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Không gì thư giãn hơn những chuyến đi dạo giữa thiên nhiên, nhưng đôi khi giữa rừng cây, đồi núi hay cánh đồng hoang vắng, con người lại bắt gặp những khung cảnh kỳ lạ và đầy bí ẩn. Đó có thể là tàn tích của các công trình cũ bị thiên nhiên nuốt chửng, những chiếc xe bỏ hoang hay các dấu vết khó lý giải. Với nhiều người, những hình ảnh như vậy thường gợi nhớ đến các bộ phim kinh dị và khiến họ chọn cách tránh xa.

Cánh cửa bị lãng quên suốt 40 năm.

Tuy nhiên, người đàn ông trong câu chuyện này đã chọn đi theo hướng ngược lại. Ông đăng tải một loạt hình ảnh lên Reddit với dòng chia sẻ: "Suốt 40 năm tôi luôn tự hỏi điều gì ẩn sau những cánh cửa này. Cuối cùng tôi đã dừng lại để tìm hiểu".

Những bức ảnh đã hé lộ một phần lịch sử bị lãng quên của khu vực. Bức ảnh đầu tiên cho thấy một vách đá gồ ghề với các đường kẻ thẳng đều đặn, dấu hiệu rõ ràng của hoạt động khai thác mỏ trong quá khứ. Trên vách đá là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, mục nát theo thời gian. Cách đó không xa, khung kim loại rỉ sét của một cánh cửa khác vẫn còn sót lại.

Bên trong cánh cửa.

Ở bức ảnh tiếp theo, cánh cửa gỗ hiện ra rõ hơn, hé mở trong khung bê tông, hai bên là hai ô cửa sổ hình chữ nhật nhỏ, xung quanh cây cối mọc um tùm. Khi bước vào bên trong, người xem không khỏi bị cuốn hút bởi khung cảnh của một đường hầm cũ, được gia cố bằng những thanh dầm và cột gỗ chắc chắn. Sàn hầm phủ đầy bụi xám, một đường ống lớn gỉ sét chạy dọc trần nhà, xung quanh là các mảnh thiết bị bị bỏ hoang.

Một bức ảnh khác cho thấy phần còn lại của cánh cửa thứ hai, rỉ sét nặng và cũng đang hé mở. Trên khung bê tông vẫn còn dấu tích của một ổ khóa cũ, cho thấy nơi đây từng được bảo vệ nghiêm ngặt. Ở góc nhìn cuối cùng, đường hầm hiện ra với những bức tường cong màu trắng, nay đã chuyển sang xanh do nấm mốc và cỏ dại. Sàn chủ yếu là đất, xen lẫn vài tấm ván gỗ, dấu vết còn sót lại của một sàn gỗ trước kia. Cuối đường hầm dường như bị bịt kín bằng gạch.

Trong phần bình luận, người đăng bài cho biết những bức ảnh được chụp gần Greymouth, trên bờ biển phía tây của đảo Nam New Zealand.

Theo trang du lịch 100% Pure New Zealand, khu vực này từng là trung tâm khai thác vàng và than đá sôi động trong quá khứ.

Cộng đồng Reddit nhanh chóng tham gia thảo luận sôi nổi. Nhiều người suy đoán đây có thể là kho thuốc nổ hoặc hầm chứa phục vụ khai thác mỏ, thậm chí có ý kiến cho rằng đường hầm từng được tái sử dụng trong Thế chiến thứ hai.

Trả lời các bình luận, chủ bài đăng xác nhận gần đó có một hầm pháo ven biển và rất nhiều mỏ than, đồng thời cho biết khu vực này từng có một doanh nghiệp máy móc hạng nặng hoạt động trong nhiều năm.

Không ít người bày tỏ sự kinh ngạc trước tình trạng khá nguyên vẹn của những thanh dầm gỗ trong đường hầm, cho rằng các chi tiết kiến trúc vẫn mang vẻ đẹp đáng nể dù đã trải qua hàng chục năm bị bỏ hoang. Thậm chí, có người còn hài hước đề xuất biến nơi đây thành một "văn phòng làm việc từ xa" độc đáo giữa thiên nhiên.

Từ một cánh cửa bị bỏ qua suốt 40 năm, câu chuyện nhỏ này đã mở ra một góc nhìn thú vị về quá khứ, nhắc nhở rằng đôi khi những bí mật lịch sử vẫn âm thầm tồn tại ngay bên cạnh chúng ta, chỉ chờ một chút tò mò để được hé lộ.