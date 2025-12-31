Ngày 25/12, trên tuyến đường núi nguy hiểm U.S. Route 50 ở Bắc California (Mỹ) phủ đầy tuyết sau một cơn bão mùa đông, một chiếc SUV đã mất kiểm soát, xoay tròn và trượt khỏi mặt đường.

Chiếc xe may mắn bị chặn lại bởi một cây đổ, nhưng tình thế vô cùng ngàn cân treo sợi tóc: Nó đang chênh vênh trên mép một vách dốc cao hàng trăm mét, chỉ cần một chút dịch chuyển là có thể lao xuống vực sâu. Bên trong là một cặp vợ chồng và hai chú chó nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, Ruben Tala, một Trung sĩ Không quân Mỹ đang lái xe cùng gia đình phía sau đã không chần chừ dừng xe và lao ra ứng cứu. “Khi thấy chiếc xe quay tròn, tôi nghĩ ngay đến vợ và con gái mình. Nếu trong xe đó cũng là một gia đình thì sao? Vậy nên tôi phải giúp họ.” Tala chia sẻ với đài KCRA.

Nguồn: Yvett Banares-Tala

Bản năng được huấn luyện quân sự cùng sự dũng cảm trỗi dậy. Sau khi đánh giá tình hình, Tala nhận ra phải ổn định chiếc xe trước khi có thể đưa người ra ngoài an toàn. Anh hô lớn: “Ai có dây thừng không? Tôi cần dây thừng!”. Một người đàn ông khác chạy về lấy dây từ xe tải của mình. Nhưng trước mắt, họ cần một giải pháp tức thời hơn.

Và thế là, một cảnh tượng khiến trái tim người xem nghẹt thở đã diễn ra. Tala và 3 người đàn ông dừng xe khác, những người hoàn toàn xa lạ, đã nắm chặt tay nhau tạo thành một dải dây dài. Họ dùng sức kéo và giữ để chiếc SUV không bị trượt thêm. Tala là người trực tiếp bám vào cửa xe trong khi những người phía sau cố gắng giữ chặt tay anh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến anh bị kéo theo chiếc xe lao xuống vực sâu.

Nguồn: Yvett Banares-Tala

“Chỉ một động tác sai, anh ấy có thể cùng chiếc xe lăn xuống dốc,” vợ của Tala, Yvette Bañares-Tala kể lại với đài KCRA trong tâm trạng vẫn còn rùng mình. Video từ camera hành trình và người qua đường ghi lại được khoảnh khắc căng thẳng, đầy nghẹt thở này.

Phép màu trên vách núi ngày Giáng sinh

Nhờ sự đồng lòng, họ đã buộc được dây thừng vào xe và bắt đầu quá trình giải cứu. Lần lượt, gia đình người bị nạn đã được đưa ra ngoài an toàn, không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo. Người vợ lúc đó vẫn trong trạng thái choáng váng, ôm chặt hai chú chó của mình.

Một chi tiết khiến nhiều người xúc động là tên của một trong hai chú chó được cứu. “Một con chó của họ tên là Luna, cũng chính là tên con gái tôi,” Tala chia sẻ, “Thật là một sự trùng hợp phải không?”

Vợ chồng anh Tala chia sẻ với truyền thông. Nguồn: Youtube

Dù được mọi người ca ngợi như một anh hùng, Trung sĩ Không quân Ruben Tala lại khiêm tốn cho rằng anh chỉ đang làm bổn phận của mình. “Tôi chỉ đang làm phần việc của mình để giúp đỡ người khác,” anh nói. “Đó là cách chúng tôi được huấn luyện trong Không quân. Chúng tôi giúp đỡ mọi người khi họ cần, bất kể tình huống nào.”

Cặp vợ chồng được giải cứu sau đó đã từ chối phỏng vấn nhưng cho biết họ vô cùng biết ơn vì còn sống và có thể tiếp tục kỳ nghỉ lễ bên nhau. Họ cũng gửi lời cảm ơn tới những người tốt bụng đã giúp đỡ họ, dù chỉ là những người qua đường xa lạ nhưng vẫn sẵn sàng đưa họ từ cửa tử trở về không do dự.

Nguồn: People