5 sự kiện đếm ngược đón năm mới 2026 đáng chú ý trên toàn cầu

Từ màn pháo hoa và trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái đến trình chiếu laser và các buổi biểu diễn âm nhạc của các ngôi sao, 5 địa điểm luôn được du khách và người dân địa phương yêu thích mỗi đêm giao thừa gồm: Quảng trường Thời đại ở Mỹ, đại lộ Champs-Élysées ở Paris (Pháp), cổng Brandenburg ở Berlin (Đức), tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) và Central World ở Bangkok (Thái Lan).

Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ

Tại Bắc Mỹ, Quảng trường Thời đại (Times Square) là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất thế giới để đón năm mới và là biểu tượng đặc trưng của thành phố New York. Vẻ hiện đại, mang hơi hướng tương lai của nơi này đến từ những bảng quảng cáo kỹ thuật số khổng lồ chiếu sáng các tòa nhà xung quanh, biến giao lộ thành một sân khấu ngoài trời rực rỡ.

Điểm nhấn chính trong đêm giao thừa là màn thả quả cầu - một truyền thống có từ năm 1907. Trong 60 giây cuối cùng trước nửa đêm, quả cầu khổng lồ sẽ từ từ hạ xuống từ đỉnh tòa nhà One Times Square, đánh dấu thời khắc đếm ngược chào đón năm mới.

Qua thời gian, quả cầu đã được thiết kế lại và nâng cấp. Ngày nay, nó tỏa sáng với hệ thống đèn LED, trở thành một biểu tượng được công nhận trên toàn thế giới. Mỗi năm, hơn 1 triệu người đổ về Quảng trường Thời đại để xem quả cầu rơi xuống và cùng nhau đếm ngược - một trải nghiệm mà nhiều người coi là khoảnh khắc có một không hai trong đời.

Central World, Bangkok, Thái Lan

Được mệnh danh là "Quảng trường Thời đại của châu Á" trong suốt 2 thập kỷ, Central World là điểm đến số 1 của Thái Lan để đón giao thừa - nơi hàng trăm nghìn người cùng nhau chào đón năm mới.

Năm nay, thành phố bừng sáng với chủ đề "Tưởng nhớ tình yêu", ra mắt sân khấu đếm ngược kỹ thuật số thế hệ mới kết hợp với chương trình biểu diễn sống động đẳng cấp thế giới và màn bắn pháo hoa ngoạn mục trên toàn thành phố, thiết lập một chuẩn mực mới cho các lễ hội cuối năm trên khắp châu Á.

Nhiều nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan sẽ biểu diễn tại đây để cùng hướng đến khoảnh khắc bùng nổ khi năm 2026 bắt đầu.

Đại lộ Champs-Élysées, Paris, Pháp

Paris, từ lâu đã nổi tiếng về sự lãng mạn và nghệ thuật, mang đến một bầu không khí đón giao thừa độc đáo không giống bất cứ nơi nào khác ở châu Âu. Tâm điểm của lễ hội là đại lộ Champs-Élysées - một con đường lớn ở quận 8 của thành phố, trải dài 1,9 km giữa quảng trường Concorde và quảng trường Charles de Gaulle, nơi có Khải Hoàn Môn.

Nổi tiếng với các nhà hát, quán cà phê, cửa hàng sang trọng, và là nơi diễn ra các sự kiện lớn như chặng cuối của giải đua xe đạp Tour de France, cuộc diễu hành ngày Bastille hàng năm, đại lộ Champs-Élysées càng trở nên rực rỡ hơn vào đêm giao thừa.

Khi nửa đêm đến gần, đại lộ tràn ngập người dân trong ánh đèn rực rỡ, âm nhạc và pháo hoa. Khải Hoàn Môn trở thành điểm nhấn chính với những hình ảnh chiếu sáng và âm nhạc biến màn đếm ngược thành một màn trình diễn đặc sắc của Paris.

Cổng Brandenburg, Berlin, Đức

Tại châu Âu, cổng Brandenburg ở Berlin, Đức là địa điểm hàng đầu để tổ chức lễ đón giao thừa. Công trình kiến trúc tân cổ điển mang tính biểu tượng từ thế kỷ 18 này từ lâu đã là trái tim của bữa tiệc đếm ngược hoành tráng của thành phố.

Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, khu vực xung quanh cổng Brandenburg biến thành một lễ hội ngoài trời khổng lồ với các buổi hòa nhạc trực tiếp, nổi bật là màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng ngoạn mục thắp sáng bầu trời.

Được biết đến là bữa tiệc đón giao thừa ngoài trời lớn nhất châu Âu, lễ hội này là một điểm giao thoa văn hóa, thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến để tận hưởng bầu không khí thân thiện, âm nhạc sôi động và cảm giác đoàn kết thực sự.

Tòa nhà Burj Khalifa, Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)

Ở châu Á, thành phố Dubai mang đến một trong những trải nghiệm đón giao thừa ngoạn mục nhất thế giới tại Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất hành tinh.

Với chiều cao 829,8 m (2.722 feet), Burj Khalifa mang đến một tầm nhìn ngoạn mục để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng thế giới, với công nghệ hiện đại và ánh sáng rực rỡ. Pháo hoa, màn trình diễn laser và các màn trình diễn tại đài phun nước đặc biệt được dàn dựng cầu kỳ, tạo nên một trải nghiệm khó quên.

Sự kiện đón năm mới của Emaar tại Burj Khalifa là một sự kiện thường niên thu hút sự chú ý quốc tế, thậm chí còn giành được hai kỷ lục Guinness thế giới về mặt tiền được chiếu sáng bằng đèn LED lớn nhất vào năm 2015 và 2019. Sự kiện này thể hiện trọn vẹn sự xa hoa và vẻ tráng lệ kiến trúc vô song của Dubai, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới về khu trung tâm thành phố để chiêm ngưỡng đường chân trời lung linh và những lễ hội sôi động.