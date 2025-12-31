Ngày mai, đạo luật Goo Hara chính thức có hiệu lực

"Đạo luật Goo Hara", cấm cha mẹ không chu cấp cho con cái chưa thành niên được thừa kế tài sản, sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2026 tại Hàn Quốc.

Ngày 30/12, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã công bố những thay đổi lớn trong hệ thống tư pháp cho nửa đầu năm tới. Thông báo này bao gồm cả cái gọi là "Đạo luật Goo Hara".

Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, quyền thừa kế của những người thân thuộc dòng dõi trực hệ của người đã khuất có thể bị thu hồi nếu họ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chu cấp cho người đã khuất trong thời kỳ vị thành niên, phạm tội nghiêm trọng đối với người đã khuất hoặc vợ/chồng/con cháu trực hệ của người đó, hoặc đối xử với họ một cách bất công nghiêm trọng.

Để thực sự thu hồi quyền thừa kế, cần phải nộp di chúc của người quá cố hoặc yêu cầu từ những người đồng thừa kế, và phải được tòa án gia đình phê duyệt.

Di ảnh của nữ nghệ sĩ quá cố Goo Hara

"Đạo luật Goo Hara" bắt nguồn từ những kiến nghị lập pháp của Goo Ho-in, anh trai của Goo Hara quá cố. Goo Hara qua đời vào ngày 24 tháng 11 năm 2019, ở tuổi 28. Sau khi cô mất, mẹ ruột của cô đột nhiên xuất hiện và gây ra tranh chấp thừa kế.

Người mẹ đã bỏ nhà đi khi Goo Hara mới 9 tuổi, cắt đứt liên lạc suốt 20 năm, và xuất hiện trở lại tại đám tang cùng với một luật sư sau hai thập kỷ. Mặc dù vậy, bà ta vẫn đòi một nửa số tiền thu được từ việc bán bất động sản của người quá cố, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.

Đáp lại, Goo Ho-in đã đệ đơn kiện mẹ mình về việc chia tài sản thừa kế vì bà đã không làm tròn bổn phận làm cha mẹ. Tòa án Gia đình Gwangju đã công nhận đóng góp của người cha trong việc nuôi dưỡng Goo Hara và phán quyết tỷ lệ thừa kế là 6:4. Sau đó, một kiến nghị lập pháp về "Đạo luật Goo Hara" đã được khởi xướng vào tháng 3 năm 2020 và được đề xuất tại Quốc hội.

Mặc dù dự luật đã bị bác bỏ do nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 20 và 21 kết thúc trong bối cảnh xung đột chính trị, nhưng nó đã được thông qua tại phiên họp toàn thể của Quốc hội khóa 22 năm ngoái, khoảng ba tháng trước kỷ niệm 5 năm ngày mất của Goo Hara, và sẽ có hiệu lực đầy đủ vào năm 2026.

Nguồn: Chosun