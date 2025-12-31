Một đất nước tuyên bố đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

“Với GDP được định giá 4,18 nghìn tỷ USD, Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, và sẵn sàng vượt Đức thành nền kinh tế lớn thứ ba trong vòng 2 năm rưỡi đến 3 năm tới, với GDP dự báo đạt 7,3 nghìn tỷ USD vào năm 2030”, bản đánh giá của chính phủ Ấn Độ công bố ngày 30/12 cho biết.

Bản đánh giá chỉ ra: “Ấn Độ nằm trong số các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có vị thế tốt để duy trì đà này”.

Tuy nhiên, việc xác nhận chính thức còn phụ thuộc vào dữ liệu dự kiến công bố vào năm 2026, khi các số liệu GDP hàng năm cuối cùng được phát hành. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản vào năm tới.

IMF dự đoán quy mô kinh tế năm 2026 của Ấn Độ ở mức 4,51 nghìn tỷ USD, so với 4,46 nghìn tỷ USD của Nhật Bản.

Đánh giá lạc quan của Ấn Độ được đưa ra bất chấp những lo ngại kinh tế sau khi Washington vào tháng 8 áp mức thuế quan cao đối với New Delhi. Ấn Độ cho biết tăng trưởng liên tục phản ánh “khả năng chống chịu của nước này trong bối cảnh những bất định dai dẳng của thương mại toàn cầu”.

Vẫn theo báo cáo của chính phủ Ấn Độ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ đã đạt khoảng 4,18 nghìn tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 7,3 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Theo xu hướng hiện tại, Ấn Độ chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Trung Quốc về sức mạnh kinh tế.

Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP thực) của Ấn Độ tăng 8,2% trong quý thứ hai của năm tài chính 2025-2026, cao hơn mức 7,8% của quý trước và đánh dấu mức cao nhất trong sáu quý.

Báo cáo cũng ghi nhận hiệu quả xuất khẩu đã được cải thiện. Xuất khẩu hàng hóa tăng lên 38,13 tỷ USD trong tháng 11, tăng từ 36,43 tỷ USD trong tháng 1, nhờ sự hỗ trợ của hàng hóa kỹ thuật, điện tử, dược phẩm và các sản phẩm dầu mỏ.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cho năm tài chính 2025-2026 lên mức 7,3%.

Tăng trưởng được cho là chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa, đặc biệt là tiêu dùng cá nhân mạnh mẽ, bất chấp sự bất ổn liên tục về thương mại và chính sách toàn cầu.

Chính phủ mô tả giai đoạn hiện tại là thời kỳ "Goldilocks" hiếm hoi với tăng trưởng cao và lạm phát thấp, cho rằng bảng cân đối kế toán vững mạnh của các doanh nghiệp, dòng tín dụng ổn định và các cải cách đang diễn ra đã tạo điều kiện cho Ấn Độ tăng trưởng bền vững.

"Với tham vọng đạt được vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2047 - năm kỷ niệm 100 năm ngày độc lập - đất nước đang xây dựng trên nền tảng vững chắc của tăng trưởng kinh tế, cải cách cơ cấu và tiến bộ xã hội."

Xét về thu nhập, khoảng cách với các nền kinh tế phát triển vẫn còn rất lớn. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ đạt 2.694 USD vào năm 2024 – thấp hơn khoảng 12 lần so với 32.487 USD của Nhật Bản và thấp hơn khoảng 20 lần so với 56.103 USD của Đức.

Xét về dân số, Ấn Độ đã vượt qua nước láng giềng Trung Quốc vào năm 2023 để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Số liệu của chính phủ cho thấy hơn một phần tư trong số 1,4 tỷ người dân Ấn Độ nằm trong độ tuổi từ 10 đến 26. Tạo đủ việc làm có mức lương tốt cho hàng triệu sinh viên tốt nghiệp trẻ tuổi là một thách thức phía trước, nhưng báo cáo lại đưa ra một triển vọng lạc quan.