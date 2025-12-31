Một người thợ mộc trẻ tại Australia đã ghi lại khoảnh khắc khó tin khi anh kéo được một con cá mập trắng khổng lồ dài khoảng 2 mét trong lúc đi câu cá ngoài khơi, tạo nên đoạn video gây sốt trên mạng xã hội.

Thợ mộc trẻ kinh ngạc khi câu được cá mập trắng khổng lồ dài 2 mét

Oscar Ford, 25 tuổi, cùng những người em họ của mình đang câu cá ngừ và cá hồng ngoài khơi Barwon Heads, thuộc bán đảo Bellarine, bang Victoria, vào ngày 28/12 (giờ địa phương) thì bất ngờ gặp phải trải nghiệm "có một không hai trong đời".

Sau nhiều giờ yên ắng, nhóm của Ford thả một quả bóng mồi xuống biển thì anh đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn và nhận ra dây câu của mình đang mắc phải thứ gì đó to hơn rất nhiều so với những gì anh từng gặp. Chỉ ít giây sau, một chiếc vây cá lớn trồi lên mặt nước.

Nhận thấy tình huống bất thường, Ford lập tức nhờ các anh em họ quay lại toàn bộ sự việc, quyết định đã giúp ghi lại một khoảnh khắc hiếm hoi giữa con người và một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất đại dương.

"Trời ơi!", Ford thốt lên trong đoạn video, trong khi một người em họ khác vội vàng nói: "Lấy cái GoPro đi!".

Oscar Ford đã câu được một con cá mập trắng khổng lồ.

Chàng thợ mộc trẻ mất khoảng 35 phút vật lộn để kéo con cá lên gần thuyền, ban đầu anh tưởng đó là một con cá mập mako. Tuy nhiên, khi con vật lộ rõ thân hình dưới làn nước, cả nhóm mới nhận ra họ đang đối mặt với một con cá mập trắng khổng lồ.

"Nó trắng toát… không thể tin được. Tôi vừa câu được một con cá mập trắng ở Barwon Heads!", Ford liên tục hét lên vì phấn khích lẫn kinh ngạc.

Đoạn video cho thấy con cá mập bơi vòng quanh và ngay bên dưới chiếc thuyền trước khi bất ngờ ngoạm hàm vào thân tàu.

"Nó đang cắn thuyền, quay lại cảnh đó đi, quay đi!", Ford nói, đồng thời đùa rằng: "Chuyện này chắc chắn sẽ lên truyền hình đấy!".

Đáng chú ý, một trong những người em họ của Ford thậm chí còn dũng cảm nhúng chiếc GoPro xuống nước để ghi lại cảnh con cá mập nhe hàm răng sắc nhọn ở khoảng cách chỉ vài centimet.

Do cá mập trắng là loài được bảo vệ tại Australia, Ford cuối cùng đã thả con cá trở lại biển. Con cá mập bơi đi mà không bị thương.

"Tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra", Ford chia sẻ với Nine News .

Anh cũng cho biết cả nhóm đã vô cùng phấn khích ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con cá mập. "Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến một sinh vật to lớn và xinh đẹp như vậy", Ford nói thêm.

Đoạn video sau đó được Ford đăng tải lên kênh Youtube Flickin with Oz và nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem chỉ trong vòng một ngày. Nhiều người xem đã để lại những bình luận đầy kinh ngạc.

"Làm tốt lắm các bạn! Việc thả cá cũng thật tuyệt vời!", một người viết.

Một người khác nhận xét: "Khu vực bờ biển này nằm trên tuyến di chuyển và kiếm ăn của hải cẩu. Khi nguồn thức ăn di chuyển, cá mập cũng sẽ theo đó mà xuất hiện".

Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhiều báo cáo về việc nhìn thấy các sinh vật lớn ngoài khơi bờ biển bang Victoria trong thời gian gần đây. Tuy vậy, các vụ cá mập tấn công tại khu vực này được đánh giá là cực kỳ hiếm. Thống kê cho thấy Victoria chưa ghi nhận bất kỳ vụ tấn công gây tử vong nào do cá mập trong gần bốn thập kỷ qua.