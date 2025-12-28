Nuôi cá sấu làm thú cưng - thú vui mới tại Australia

Thành phố Darwin, thủ phủ của Vùng Lãnh thổ phía Bắc Australia, vốn nổi tiếng với sự hiện diện của cá sấu nước mặn trong tự nhiên. Nhưng giờ đây, loài vật hoang dã này đang được thuần hóa, dù chúng có vẻ không thân thiện lắm.

Anh Andre Fahey nói: "Chúng tôi gọi nó là Louis Vuitton. Biệt danh này như một lời nhắc nhở vui thôi: Nếu nó còn dám cắn tôi lần nữa, một ngày nào đó nó có thể sẽ kết thúc số phận thành một chiếc túi xách hàng hiệu".

Anh Andrew Fahey là một trong số hơn 60 cư dân tại khu vực này được cấp phép sở hữu và nuôi loài bò sát này. Với Andrew, đây không phải là một sự liều lĩnh, mà là kết quả của một niềm đam mê lâu dài.

Tuy nhiên, việc cho phép người dân nuôi cá sấu cảnh từng bị cân nhắc nhiều lần, khi chính quyền địa phương thậm chí còn dự định ban hành lệnh cấm. Nhưng mới đây, một bước ngoặt pháp lý đã xảy ra khi dự thảo quy định mới được công bố, chính thức công nhận quyền nuôi cá sấu của người dân kèm sự giám sát chặt chẽ.

Bà Marie Clare Boothby (Tổng Chưởng lý, Vùng Lãnh thổ phía Bắc Australia) cho biết: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ lý do chính đáng nào để duy trì lệnh cấm đối với hoạt động này. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào việc quản lý sao cho an toàn".

Theo dự thảo mới, việc sở hữu cá sấu không còn là "thú vui miễn phí". Chủ nuôi phải chi trả 299 AUD cho giấy phép có thời hạn 5 năm, đồng thời mỗi con cá sấu phải được gắn mã định danh và kiểm tra chuồng trại định kỳ.

Ông Damian Duffy (chuyên gia về động vật hoang dã được thuần hóa) cho rằng: "Việc áp dụng phí và các quy định tài chính là cần thiết. Nó là điều kiện ràng buộc khiến chủ nuôi phải tự nhận thức rằng: Tôi đang nắm giữ một tài sản có giá trị và tôi có trách nhiệm tài chính lẫn pháp lý để không xảy ra sự cố mất an toàn hay sai sót nào".

Các chuyên gia về động vật và sinh học cũng cho rằng việc đưa loài vật này vào đời sống đô thị một cách có kiểm soát sẽ giúp ích cho việc bảo tồn loài này.

Việc nuôi cá sấu làm thú cưng và công tác bảo tồn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Khi con người có cơ hội tiếp cận và hiểu về tập tính, vai trò của cá sấu trong hệ sinh thái, họ sẽ có xu hướng muốn bảo vệ loài vật này ở ngoài tự nhiên hơn.

Dẫu vậy, chính quyền sở tại cũng nhấn mạnh rằng mọi vi phạm gây nguy hại tới an toàn của công chúng đều phải trả giá bằng tiền mặt. Nếu để một con cá sấu sổng ra ngoài, chủ sở hữu sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí thu hồi cho lực lượng chức năng, và con số có thể lên tới hàng nghìn AUD.