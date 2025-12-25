Người dân bắt được cá sấu khổng lồ dài 4 mét, nặng 500kg

Một con cá sấu nước mặn khổng lồ nặng 500kg đã bị bắt giữ trên đảo Lubukan gần Sandakan, Malaysia, sau khi người dân địa phương bày tỏ lo ngại về sự an toàn của chúng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/12 sau khi Lực lượng Phòng vệ Dân sự Sandakan (APM) nhận được báo cáo của người dân vào khoảng 9h sáng về việc phát hiện một con cá sấu gần bãi biển, theo tờ The Sun đưa tin.

Con cá sấu bị người dân khống chế. Nguồn: The Sun Malaysia

Theo sĩ quan APM Sandakan, Kapten (PA) Sulaiman Salama, con cá sấu dài 4 mét đã bị người dân khống chế trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường.

Con bò sát sau đó được vận chuyển lên bờ bằng tàu của cảnh sát biển.

Sau khi bắt giữ, một nhóm từ APM Sandakan đã được điều động để tiến hành các hoạt động tiếp theo phối hợp với Cảnh sát biển và Cục Bảo tồn Động vật hoang dã.

Đại úy Sulaiman cho biết, chiến dịch diễn ra suôn sẻ và con cá sấu đã được khống chế an toàn mà không xảy ra sự cố nào.

Con vật này sau đó đã được bàn giao cho Cục Bảo tồn Động vật hoang dã để xử lý tiếp.

Con cá sấu nặng 500kg. Nguồn: Daily Express

Đại úy Sulaiman cũng cảm ơn cộng đồng địa phương và tất cả các cơ quan tham gia vì sự hợp tác của họ, nhấn mạnh rằng phản ứng nhanh chóng đã giúp đảm bảo an ninh công cộng trên đảo.

Đảo Lubukan và Sandakan gần đó nổi tiếng với việc thường xuyên nhìn thấy và bắt giữ cá sấu, khu vực Sandakan thậm chí còn có một trang trại nuôi cá sấu .