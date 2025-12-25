Nữ tiếp viên hàng không 25 tuổi bị sát hại dã man trong khách sạn 5 sao, hiện trường khiến ai cũng bàng hoàng

Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, thi thể Anastasia được tìm thấy tại khách sạn sang trọng Voco Bonnington, nằm ở trung tâm Dubai, vào tuần trước. Cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do nhiều vết thương ở cổ, thân người và tay chân, tất cả đều do kéo gây ra.

Nghi phạm được xác định là Albert Morgan, 41 tuổi, làm nghề tư vấn pháp lý. Người này bị bắt giữ chỉ vài giờ sau khi vụ việc bị phát hiện, khi chuyến bay đưa ông ta từ Dubai trở về Nga vừa hạ cánh xuống sân bay St. Petersburg.

Hình ảnh nạn nhân

Theo điều tra ban đầu, Morgan bị cho là đã theo dõi vợ cũ sang Dubai vì nghi ngờ cô làm việc trong đường dây bán dâm cao cấp khi cả hai còn chung sống. Người đàn ông này được cho là đã giả làm khách lưu trú, lấy trộm áo choàng khách sạn từ phòng giặt và thuyết phục một nhân viên buồng phòng cho phép vào phòng của Anastasia.

Nguồn tin cho biết, kế hoạch ban đầu của Morgan không nhằm sát hại vợ cũ. Ông ta dự định hắt sơn màu xanh lên người Anastasia và dùng kéo cắt tóc cô để “trừng phạt”. Tuy nhiên, khi hai người chạm mặt, một cuộc xô xát đã xảy ra, dẫn đến việc Morgan bị cáo buộc đã sát hại Anastasia trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anastasia từng là tiếp viên hàng không của hãng bay giá rẻ Pobeda Airlines (Nga).

Được biết, sau hai năm chung sống, Anastasia và Morgan đã ly hôn. Theo các nguồn tin, Morgan từng xâm nhập vào các tin nhắn riêng tư của vợ cũ và quyết định thực hiện chuyến đi dài đến Dubai để tìm cô. Cảnh sát Dubai đã nhanh chóng xác định nghi phạm thông qua hệ thống camera an ninh của khách sạn và thông báo cho phía Nga. Morgan bị bắt giữ ngay khi trở về nước.

Đáng chú ý, khi bị bắt, Morgan đã yêu cầu được đưa ra tiền tuyến tham chiến tại Ukraine. Truyền thông địa phương cho biết, đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này vướng vào vòng lao lý. Morgan từng thụ án 7 năm tù vì các cáo buộc liên quan đến ma túy và đã đổi tên để tạo dựng danh tính mới, trùng với tên của một gia tộc ngân hàng nổi tiếng tại Mỹ.

Ngoài ra, giữa Morgan và Anastasia từng xảy ra nhiều mâu thuẫn gia đình. Nạn nhân được cho là đã từng trình báo các vụ tranh chấp bạo lực trong quá khứ, nhưng sau đó rút lại toàn bộ đơn khiếu nại.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, phối hợp giữa cảnh sát Dubai và các cơ quan chức năng của Nga.

Nguồn: Times Of India