Noel 2025: Dạo một vòng thế giới xem không khí Giáng sinh đang diễn ra thế nào?

Giáng sinh năm nay tiếp tục phủ lên thế giới một bức tranh nhiều lớp, nơi ánh đèn, tiếng nhạc và các nghi lễ truyền thống quen thuộc đan xen với những gam màu trầm lặng của xung đột, mất mát và bất ổn. Từ Trung Đông, châu Âu đến châu Á, châu Đại Dương, khoảnh khắc đêm Noel không chỉ là ngày lễ tôn giáo mà còn phản chiếu rõ nét nhịp đập của thế giới đương đại.
Châu Âu
Tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Giáo hoàng Leo XIV đã cử hành thánh lễ Giáng sinh đầu tiên trong triều đại Giáo hoàng của mình, chào đón hàng nghìn tín hữu (Ảnh: Getty Images)
Trong thánh lễ, ngài nhấn mạnh Giáng sinh là ngày lễ của “đức tin, bác ái và hy vọng” (Ảnh: Getty Images)
Buổi hòa nhạc thánh ca thường niên của Vương phi xứ Wales từ lâu đã là một dấu mốc không thể bỏ lỡ trong lịch làm việc của Hoàng gia Anh mỗi mùa lễ hội. Và sự kiện năm nay, diễn ra vào ngày 5/12 tại Tu viện Westminster ở London và phát sóng vào đêm Giáng sinh lúc 19h25 (giờ địa phương), kèm theo một bất ngờ đặc biệt dành cho khán giả.
Vương phi Kate, 43 tuổi, cùng con gái Charlotte 10 tuổi đã trình diễn một bản song tấu piano
Không chỉ trong Hoàng gia, không khí Giáng Sinh cũng tràn ngập tại Anh. Người dân mua thịt tại chợ Smithfield (London, Anh), nơi các tiểu thương đấu giá lượng hàng tồn trong một truyền thống Giáng sinh đã có từ hơn một thế kỷ trước. Ảnh: Jordan Pettitt/PA
Cũng tại London, một khách mua sắm đội mũ ông già Noel xem cá tại quầy bán ở chợ Billingsgate, chợ cá nội địa lớn nhất nước. Ảnh: Isabel Infantes/Reuters
Tại North Tyneside, Anh, mọi người tắm biển ngày Giáng sinh tại vịnh Cullercoats trên Biển Bắc. Ảnh: Owen Humphreys/PA
Mọi người tham gia hoạt động bơi truyền thống vào đêm Giáng sinh hằng năm nhằm gây quỹ cho các tổ chức từ thiện địa phương tại vịnh Helen’s Bay, Bắc Ireland.Ảnh: Liam McBurney/PA
Tại Wieliczka, Ba Lan, những người thợ mỏ, gia đình họ và du khách tham dự thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh King, nằm sâu khoảng 100 mét dưới lòng đất trong mỏ muối của thị trấn. (Ảnh: Artur Widak/Anadolu/Getty)
Trung Đông
Tại Gaza, người Palestine phải di dời biểu tình trước ngôi nhà của gia đình Labad, công trình đã sập và chôn vùi các cư dân bên trong. Ảnh: Omar Ashtawy/APAImages/Shutterstock
Tại thành phố Bethlehem thuộc vùng Bờ Tây (lãnh thổ Palestine) Các hướng đạo sinh Palestine diễu hành tại Quảng trường Manger, bên ngoài Nhà thờ Giáng Sinh (Ảnh: Ammar Awad/Reuters)
Tại Jerusalem, cảnh sát Israel cưỡi ngựa hộ tống Hồng y Pierbattista Pizzaballa trên đường tới Bethlehem. Ảnh: Nir Elias/Reuters
Châu Á
Tại Linxia, Trung Quốc, du khách tham quan màn trình diễn thác băng được thắp sáng. (Ảnh: VCG/Getty)
Tại Seoul, Hàn Quốc, các tình nguyện viên tham gia lễ xuất quân trước khi trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images
Tại Bali, Indonesia, người dân tham gia Ngerebeg, nghi lễ nhằm xua đuổi tà khí và vận rủi khỏi ngôi làng. Ảnh: Johannes P Christo/Anadolu/Getty