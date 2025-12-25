Nghề đặc biệt, thu nhập tiền triệu/ngày: Chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn đơn giản này

Trước đây, khi được bạn bè hoặc họ hàng nhờ làm phù dâu, các cô gái Trung Quốc cảm thấy rất hãnh diện và hào hứng. Và hiện nay, phù dâu đã trở thành một ngành công nghiệp phát triển mạnh ở nước tỷ dân này.

Công việc phù dâu chuyên nghiệp ngày càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh minh họa.

Hiện nay tại Trung Quốc, thuê phù dâu cho đám cưới đang là một trong những dịch vụ có nhu cầu rất cao. Trên các mạng xã hội và các nền tảng giao dịch, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những bài đăng tìm kiếm phù dâu, phù rể gấp cho đám cưới.

Mức giá cho dịch vụ này dao động từ 300-600 Nhân Dân Tệ (1,1-2,2 triệu đồng), tùy vào thời lượng công việc, địa điểm tổ chức đám cưới. Cũng có một số trường hợp trả mức giá thấp hơn, khoảng dưới 200 Nhân Dân Tệ (hơn 700.000 đồng).

"Miễn là có nhu cầu từ các cặp đôi sắp cưới, sẽ luôn có chỗ trên thị trường cho các công việc bán thời gian", Xiao Xu, một phù dâu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, chia sẻ.

Một số cặp đôi mới cưới thuê phù rể và phù dâu bán thời gian vì họ đã lớn tuổi, bạn bè phần lớn đều đã lập gia đình nên không thể làm phù dâu, phù rể, Xiao Xu tiết lộ.

Ngoài ra, việc thuê phù dâu, phù rể đã có kinh nghiệm sẽ giúp việc đón dâu trở nên suôn sẻ hơn, đám cưới cũng được diễn ra trơn tru hơn, giảm bớt áp lực cho cặp đôi trong ngày trọng đại.

Yao Zi, sinh viên năm hai của Đại học Hạ Môn, Trung Quốc cho biết, việc làm phù dâu bán thời gian không chỉ giúp cô kiếm được 400 Nhân Dân Tệ (hơn 1,4 triệu đồng)/ngày mà còn mang lại cơ hội trải nghiệm phong tục cưới hỏi truyền thống ở những vùng khác nhau.

Thông thường, các cô dâu thường có yêu cầu về ngoại hình, cân nặng và tính cách của phù dâu, kể cả bằng cấp. Chiều cao lý tưởng của các phù dâu là từ 1m55 -1m73.

Đáng chú ý, trên TikTok, tên ở Trung Quốc là Douyin, một hashtag dịch ra nghĩa là "thuê phù dâu" gắn nhiều video về chủ đề này, trong đó một video từ dịch vụ cho thuê phù dâu luôn thu hút sự chú ý.