Hàn Quốc xử phạt giáo viên thi hộ sinh viên để khoa không bị giải thể

Năm 2024, nhiều trường đại học tại Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu tuyển sinh (Ảnh minh họa: Korea Herald)

Theo phán quyết của Tòa án quận Gwangju mới đây, 3 giảng viên và 1 trợ giảng tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc đã bị xử phạt vì làm bài thi thay cho sinh viên nhằm ngăn khoa đào tạo nơi họ công tác bị giải thể do không đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Cụ thể, 4 bị cáo bị phạt tiền từ 1,5 - 6 triệu Won vì các tội danh cản trở hoạt động học thuật và tiếp tay cho hành vi cản trở hoạt động kinh doanh của cơ sở giáo dục. Tòa án xác định các bị cáo đã trực tiếp tuyển sinh để lấp đầy chỉ tiêu của khoa trong bối cảnh chương trình đào tạo đứng trước nguy cơ đóng cửa vì không thu hút đủ người học.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, khi nhiều sinh viên có kết quả học tập sa sút và đối mặt nguy cơ bị buộc thôi học, các giảng viên và trợ giảng này đã làm bài kiểm tra thay cho sinh viên, đồng thời can thiệp và chỉnh sửa điểm số để giữ sinh viên tiếp tục theo học. Tòa án xác nhận có từ 4 - 29 trường hợp bị làm giả kết quả học tập.

Trong đó, một giảng viên đã làm tới 29 bài kiểm tra cho sinh viên trong giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023 và tự chấm điểm toàn bộ. Một giảng viên khác bị truy tố vì nộp kết quả thi - do trợ giảng làm thay - cho phòng quản lý đào tạo của trường.

Khai với cơ quan điều tra, các bị cáo cho biết họ hành động dưới áp lực kéo dài từ phía nhà trường trong việc tuyển và giữ sinh viên. Một giảng viên thừa nhận: "Có áp lực rất lớn rằng những sinh viên đã tuyển không được bị buộc thôi học, nếu không khoa sẽ không thể tiếp tục tồn tại".

Trong vụ việc liên quan, tòa án cũng tuyên phạt một sinh viên 1,5 triệu Won vì hành vi tống tiền giảng viên, đe dọa sẽ tố cáo gian lận học thuật với cơ quan giáo dục.

Tuy nhiên, tòa án nhấn mạnh rằng "dù những hành vi phi pháp này có tồn tại trên thực tế, chúng không thể và không được biện minh dưới bất kỳ hình thức hay tập quán nào". Khi lượng hình, tòa cũng xem xét việc các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, không thu lợi cá nhân và phía nhà trường không yêu cầu xử phạt.

Theo số liệu công bố, năm 2024, hơn 35 trường đại học và 163 khoa đào tạo tại Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu tuyển sinh, trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh nghiêm trọng, gây sức ép lớn lên hệ thống giáo dục đại học.