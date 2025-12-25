Ăn kẹo cao su ngâm giấm, uống thuốc như nước: Nữ blogger 700.000 người theo dõi bị “xóa sổ” vì nội dung gây nguy hiểm cho trẻ em

Một blogger ẩm thực người Trung Quốc vừa bị “xóa sổ” khỏi các nền tảng mạng xã hội sau khi loạt video ăn uống kỳ quái của cô, đặc biệt là cảnh nhai kẹo cao su ngâm giấm, lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây phẫn nộ trong dư luận.

Trước khi bị cấm tài khoản, nữ influencer này – chủ tài khoản @chenchenchen (phiên bản giấm) đã sở hữu hơn 700.000 người theo dõi và thu về tổng cộng khoảng 10 triệu lượt thích trên ba nền tảng lớn. Tuy nhiên, chính những nội dung giúp cô nổi tiếng cũng là nguyên nhân khiến cô phải trả giá đắt.

Theo The Paper, @chenchenchen xây dựng hình ảnh cá nhân bằng các “thực đơn” khác thường đến mức gây sốc. Trong một video đăng hồi tháng 6, cô đổ nguyên một lọ viên dầu cá vào hộp giấm rồi uống liền khoảng 20 viên. Hành động này nhanh chóng làm dấy lên lo ngại về sức khỏe, bởi theo khuyến cáo y khoa, người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ tối đa 3.000 mg dầu cá mỗi ngày – trong khi lượng cô sử dụng đã vượt xa ngưỡng an toàn.

Bất chấp những cảnh báo và tranh cãi, đến tháng 8, cô tiếp tục lặp lại hành động tương tự trong một video khác, như thể coi ranh giới an toàn chỉ là một chi tiết phụ trong cuộc chơi câu view.

Đỉnh điểm là video cô ăn trọn một chai kẹo cao su đã được ngâm trong giấm, thu hút tới 390.000 lượt thích và hơn 140.000 bình luận. Chưa dừng lại ở đó, trong các buổi phát trực tiếp khác, cô tự mình nuốt liền tám viên thuốc tiêu hóa, uống một cốc giấm lớn, rồi tiếp tục ăn gián khô – một nguyên liệu trong y học cổ truyền Trung Quốc cùng cỏ đuôi cáo.

Bất chấp những phản hồi, cô ấy đã lặp lại trò đùa đó trong một video khác được phát hành vào tháng 8.

Để tăng tính “giải trí”, cô thậm chí còn gắn thẻ các video của mình bằng cụm từ “rối loạn ăn những thứ không phải thực phẩm” (pica disorder), như một cách tự giễu nhưng cũng khiến nhiều người rùng mình.

Chuỗi nội dung này đã khiến không ít khán giả phẫn nộ. Hàng loạt báo cáo được gửi tới nền tảng, trong đó mối lo lớn nhất không nằm ở sự kỳ quái, mà ở tác động tiêu cực đối với trẻ em.

“Mạng xã hội không chỉ dành cho người lớn. Điều gì sẽ xảy ra nếu trẻ nhỏ chưa đủ khả năng phân biệt đúng – sai lại bắt chước những hành vi nguy hiểm này? Tại sao nền tảng có thể cho phép những video như vậy tồn tại?” một cư dân mạng đặt câu hỏi.

Lo ngại này nhanh chóng trở nên hiện hữu khi trên một nền tảng khác, một bé gái tiểu học đăng video quay cảnh mình uống sữa từ mũ tắm, đồng thời nói rằng em lấy cảm hứng từ @chenchenchen.

“Cô ấy cần bị cấm hoàn toàn. Trẻ em đang bắt chước cô ấy từng ngày,” một người xem bình luận ngay dưới video của đứa trẻ.

Các tài khoản của blogger ẩm thực này vẫn hoạt động cho đến khi thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông sau khi được đưa tin vào ngày 11 tháng 12.

Dù bị cộng đồng chỉ trích từ trước, các tài khoản của nữ vlogger ẩm thực này vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày 11/12, khi vụ việc được truyền thông chính thống đưa tin, tạo nên làn sóng chú ý rộng khắp và cuối cùng dẫn đến lệnh cấm.

Trường hợp của @chenchenchen không phải cá biệt. Trên mạng xã hội Trung Quốc, không ít người tìm cách thu hút lượt xem bằng các màn ăn uống cực đoan, từ việc uống nguyên một bát dầu cho đến ăn cá vàng còn sống. Năm ngoái, một cô gái 24 tuổi chuyên làm video ăn uống đã tử vong trong lúc phát trực tiếp. Được biết, cô bước chân vào con đường influencer sau khi nhìn thấy lợi nhuận từ loại nội dung này và thường xuyên ăn uống liên tục suốt 10 tiếng mỗi ngày.

Trước thực trạng đó, từ năm 2023, thành phố Nghi Tân (tỉnh Tứ Xuyên) đã chính thức ban hành lệnh cấm “mukbang bất thường”, bao gồm các hành vi ăn quá nhiều, ăn với tốc độ bất thường hoặc sử dụng phương thức ăn uống kỳ quái để gây chú ý. Những cá nhân vi phạm có thể phải đối mặt với các biện pháp xử lý từ cơ quan quản lý không gian mạng địa phương.

Đến tháng 6 vừa qua, Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ các nội dung ăn uống quá đà và lãng phí thực phẩm, kêu gọi công chúng tẩy chay những video câu view bằng sức khỏe và sự an toàn của người xem.

Trong cuộc đua giành sự chú ý trên mạng xã hội, câu hỏi đặt ra không chỉ là “được xem bao nhiêu”, mà còn là “đánh đổi điều gì” và cái giá đôi khi không chỉ dừng lại ở một tài khoản bị xóa.

Theo SCMP