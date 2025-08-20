Trong một video được chia sẻ trên YouTube ngày 19/8, Nina Santiago - được biết đến trên mạng với biệt danh NinaUnrated - và bạn trai Patrick Blackwood đang thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng CuVee’s Culinary Creations ở Houston, Texas khi một chiếc SUV bất ngờ lao thẳng qua cửa kính và đâm vào bàn ăn của họ

Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai đang quay video ghi lại cảnh dùng bữa với các món cá hồi, hàu và tôm hùm ở nhà hàng. Bất ngờ, một chiếc SUV lao xuyên qua cửa kính và đâm thẳng vào bàn ăn của họ. Cú va chạm mạnh hất cả hai văng khỏi ghế, trong khi mảnh kính vỡ rơi xuống như mưa. Hình ảnh ghi lại cho thấy hai người trong tình trạng đầy vết thương trước khi được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu.

Đang quay mukbang trong nhà hàng sang trọng, cặp đôi nổi tiếng bất ngờ bị một chiếc SUV lao xuyên cửa đâm trúng

“Tôi thật may mắn, cảm ơn Chúa, cảm ơn vũ trụ. Tôi biết ơn vì tất cả,” anh Blackwood chia sẻ trong đoạn video quay tại bệnh viện. Anh mô tả vụ việc là “trải nghiệm kinh hoàng nhất từ trước đến nay”.

Trong khi đó, Nina Santiago cho biết sức khỏe của cô vẫn bị ảnh hưởng sau vụ việc. “Cơ thể tôi căng cứng, đầu đau và hàm ê ẩm. Tôi mừng vì còn sống. Đây là vụ tai nạn thứ hai trong tháng này. Tôi không biết việc chúng tôi thoát chết hai lần là may mắn hay thảm họa nữa,” cô chia sẻ.

Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát thành phố Tyler cùng đội cấp cứu UT Health EMS đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay khi nhận được thông báo về vụ tai nạn. Nguyên nhân sự việc hiện vẫn đang được điều tra.

Cặp đôi Santiago - Blackwood vốn được biết đến qua các video ăn uống trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Ngay sau vụ việc, họ đã đăng tải video ghi lại vụ tai nạn kèm chú thích: “Chúng tôi đang cười đùa, tận hưởng bữa ăn và cụng sandwich thì “bùm!”, chiếc SUV lao qua cửa kính với tốc độ 50-60 km/giờ. Không hề có dấu hiệu gì báo trước, cửa kính vỡ tan tành xung quanh chúng tôi, hỗn loạn bùng phát, và chiếc xe lao thẳng vào Patrick từ bên ngoài nhà hàng. Chúng tôi chỉ cách thảm họa vài gang tay, nhưng bằng một phép màu cả hai đều sống sót, chỉ bị sốc và thay đổi mãi mãi.”

Cặp đôi cũng nhấn mạnh sự việc khiến họ nhận ra giá trị của cuộc sống: “Ngày mai không nói trước được gì. Hãy sống hạnh phúc hôm nay, buông bỏ những hận thù và tha thứ cho tất cả mọi người. Chúng tôi như được trao cơ hội sống thứ hai, và chúng tôi sẽ trân trọng nó.”

Santiago cũng chia sẻ những hình ảnh sau tai nạn của cặp đôi trên trang cá nhân (Nguồn: ninaunrated/Instagram)

Trên trang cá nhân, Santiago cũng chia sẻ hình ảnh các vết thương sau tai nạn, kèm dòng trạng thái về trải nghiệm này. “Tai nạn này cho tôi thấy ai mới là người thực sự quan trọng. Cuộc sống quá ngắn cho sự tức giận hay thù hận. Hãy trân trọng những người bên cạnh mình, vì bất kỳ bữa ăn nào cũng có thể là bữa cuối cùng,” cô viết, đồng thời gửi lời cảm ơn “vũ trụ và chú chó Loyal” - thú cưng đã mất vào tháng 11/2024, mà cô tin rằng đã che chở cho cả hai từ trên cao.

Nguồn: Daily Mail