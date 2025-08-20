Hơn 1.100 người tử vong do nắng nóng tại Tây Ban Nha

Nắng nóng cực đoan khiến cháy rừng lan rộng tại Tây Ban Nha (Ảnh: Anadolu)

Điều đáng lo ngại là con số này tăng gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2024 (114 người). Dữ liệu được công bố bởi Viện Y tế Carlos III, cơ quan giám sát sức khỏe cộng đồng, cho thấy mức tăng đột biến về số ca tử vong trùng với các đợt sóng nhiệt khắc nghiệt quét qua đất nước.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Galicia, La Rioja, Asturias và Cantabria - vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ hơn so với phần còn lại của Tây Ban Nha, nhưng nay cũng ghi nhận nhiệt độ mùa hè tăng mạnh. Phần lớn nạn nhân là người trên 65 tuổi, trong đó hơn một nửa là phụ nữ. Đặc biệt, số ca tử vong tăng vọt trong tuần đầu tháng 7, khi nhiệt độ ở nhiều nơi thường xuyên vượt ngưỡng 40°C.

Trong giai đoạn này, Tây Ban Nha đã phát đi tới 76 cảnh báo đỏ vì nắng nóng, trong khi cùng kỳ năm trước không có trường hợp nào. Tháng 6 vừa qua được ghi nhận là tháng 6 nóng nhất lịch sử tại nước này, với mức nhiệt kỷ lục 46°C tại El Granado, Huelva vào ngày 28/6. Đến tháng 7, một đợt sóng nhiệt mới lại bao trùm gần như toàn bộ lãnh thổ, bản đồ thời tiết hiện lên màu đỏ đậm với nền nhiệt hiếm khi xuống dưới 32°C.

Bộ Môi trường Tây Ban Nha nhận định dữ liệu này phản ánh "một sự kiện có cường độ đặc biệt nghiêm trọng, với mức tăng nhiệt độ trung bình chưa từng có tiền lệ và sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ tử vong liên quan đến nắng nóng".

Mùa hè năm ngoái, Tây Ban Nha đã ghi nhận 2.191 ca tử vong do nắng nóng. Con số hiện tại cho thấy xu hướng gia tăng nhanh chóng và trở thành mối đe dọa y tế công cộng ngày càng lớn.

Báo cáo này cũng phù hợp với các phân tích khoa học gần đây. Một nghiên cứu của nhóm World Weather Attribution khẳng định, khủng hoảng khí hậu đã khiến số ca tử vong do nắng nóng tại các thành phố châu Âu tăng gấp 3 lần. Các đợt sóng nhiệt hiện nay được cho là nóng hơn tới 4°C so với kịch bản thế giới không có biến đổi khí hậu.

Tại Anh, các nhà khoa học ước tính riêng ở London đã có thêm 263 ca tử vong trong đợt nắng nóng vừa qua. Còn tại 12 thành phố châu Âu khác, khoảng 2.300 người được cho là đã tử vong chỉ trong 10 ngày cuối tháng 6.

Những con số trên là lời cảnh báo khẩn cấp về tác động của biến đổi khí hậu, khi châu Âu tiếp tục trải qua các mùa hè nóng kỷ lục với hậu quả ngày càng nghiêm trọng.