Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân, 5 người trong gia đình thương vong

Một bé trai 12 tuổi đã tử vong và 4 thành viên khác trong gia đình bị thương sau khi một tảng đá lớn rơi trúng ngôi nhà của họ ở làng Devat, huyện Pithoragarh, bang Uttarakhand, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h50 ngày 19/8.

Sau vụ việc, lực lượng ứng phó khẩn cấp, bao gồm cảnh sát, một nhóm nhân viên Sở Cứu hỏa và một nhóm nhân viên Lực lượng Ứng phó Thảm họa Tiểu bang (SDRF), đã ngay lập tức đến hiện trường và bắt đầu công tác cứu hộ.

Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm.

Theo cảnh sát Uttarakhand, thi thể của cậu bé đã được các đội cứu hộ phối hợp đưa ra ngoài bằng cách loại bỏ các mảnh vỡ và đá. Bốn thành viên khác trong gia đình cậu bé chỉ bị thương nhẹ.

Cảnh sát Uttarakhand đã chia sẻ một đoạn video về công tác cứu hộ tại hiện trường vụ việc, cho thấy cảnh lực lượng cứu hộ đưa thi thể cậu bé ra khỏi tảng đá.

Những trận mưa lớn đã tàn phá Uttarakhand trong vài ngày qua, khiến mực nước sông Hằng dâng cao đột ngột. Chính quyền đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn mọi sự cố đáng tiếc và đã cấm người dân tiếp cận các bậc thang gần cầu Laxman Jhula và các khu vực lân cận.