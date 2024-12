Tảng đá khổng lồ đè trúng ô tô khiến 3 người trên xe thiệt mạng

Trong clip, hai chiếc xe màu trắng, một chiếc xe bán tải Toyota Hilux và một chiếc xe khác đang dừng trên đường thì đột nhiên một tảng đá khổng lồ rơi từ trên đồi xuống đè trúng chiếc xe bán tải Toyota. Cú va chạm khiến chiếc xe biến dạng hoàn toàn rồi lật nghiêng.

Tảng đá lớn đè bẹp chiếc xe ô tô khiến 3 người thiệt mạng.

Có thể thấy tảng đá lớn gần bằng chiếc xe bán tải. Sau sự việc, những chiếc xe khác nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực và phóng đi.

Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 2/12, trên đường cao tốc Central, ở Cacray, huyện San Mateo, tỉnh Huaronchirí, Peru.

Theo Need To Know đưa tin, vào thời điểm xảy ra sự việc trên xe bán tải có 4 người. Ba hành khách tử vong tại chỗ, tài xế được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.