Khách du lịch và người dân địa phương buộc phải sơ tán khỏi bãi biển khi những cơn gió dữ dội thổi bay ô và ghế tắm nắng lên không trung trong đợt nắng nóng bất thường lên tới 40 độ C.

Đang tắm biển, người dân bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ

Ít nhất năm người đã được cứu khỏi vùng nước ở Costa Tropical của Tây Ban Nha khi cảnh sát và lực lượng bảo vệ bờ biển khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong khu vực.

Cơn lốc xoáy này được gây ra bởi một đợt nắng nóng - với nhiệt độ ở một số khu vực lên tới 40 độ C - thường được gọi là Bão Satan.

Đây là hiện tượng khí quyển hiếm gặp, đặc trưng bởi sự gia tăng đột ngột và cục bộ của nhiệt độ không khí.

Du khách hoảng sợ bỏ chạy khi chứng kiến cảnh tượng trên bãi biển.

Những cảnh quay ghi lại cho thấy, du khách chạy trốn khỏi bãi biển khi những cơn gió mạnh thổi qua bãi cát, mang theo những mảnh vỡ và bụi bay vào không khí.

Trong khi đó, có thể nhìn thấy cây cối đung đưa nguy hiểm từ bên này sang bên kia dưới bầu trời tối và nhiều mây.

Một đoạn clip khác cho thấy đồ nội thất sân vườn, cây cảnh và cây cối nằm rải rác trên mặt đất sau khi bị những cơn gió mạnh thổi bay.

Các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Motril và Almunecar, ở phía nam Granada, là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi hai cơn lốc xoáy và vòi rồng đổ bộ vào khu vực vào tối ngày 17/8.

Vòi rồng là cột không khí xoay tròn - tương tự như lốc xoáy - hình thành trên mặt nước.

Cơ quan thời tiết Tây Ban Nha Aemet xác nhận trên X: "Nhiệt độ tăng nhanh lên 40 độ C lúc 7h50 tối, kèm theo những cơn gió giật rất mạnh đạt tới 53 dặm/giờ".

Trong khi đó, thị trưởng Motril, Luisa Garcia Chamorro, kêu gọi: "Hãy chú ý. Chúng ta đang trải qua cái gọi là đợt nắng nóng với những cơn gió rất mạnh, gần như bão.

Chúng tôi khuyến cáo bạn không nên ra khỏi nhà hoặc ở ngoài đường. Hãy hết sức cẩn thận".

Laura Bueno, người lúc đó đang ở bãi biển Torrenueva, Motril, kể lại: "Thật kinh hoàng. Một trận gió mạnh đã cuốn trôi ghế và ô che nắng.

Đó là một cơn gió nóng như gió từ sa mạc Sahara. Nó hất đổ các container và thổi bay mọi thứ xuống biển. Trẻ em và người lớn đều bị hoảng loạn".