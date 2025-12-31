Ở cùng gấu khổng lồ 30 ngày, người đàn ông kể lại trải nghiệm ám ảnh

Một chủ nhà tại bang California (Mỹ) cho biết ông đang chuẩn bị khởi kiện chính quyền tiểu bang sau khi được thông báo rằng cơ quan chức năng sẽ không tiếp tục hỗ trợ di dời một con gấu đen lớn đã sống dưới nhà ông hơn một tháng qua, khiến cuộc sống của gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng và bất an nghiêm trọng.

Theo đài KTLA , ông Ken Johnson dự định đệ đơn kiện Sở Cá và Động vật hoang dã California sau khi cơ quan này tuyên bố ngừng hỗ trợ bắt giữ con gấu đen nặng khoảng 227 kg, con vật đã liên tục ra vào không gian hẹp bên dưới ngôi nhà của ông ở khu vực Altadena kể từ trước Lễ Tạ ơn.

Hơn một tháng qua ông Ken Johnson đã sống trong lo sợ vì gấu đen khổng lồ trú dưới nhà.

Ban đầu, các cơ quan chức năng đã can thiệp và triển khai bẫy nhằm di dời con gấu. Tuy nhiên, nỗ lực này lại dẫn đến việc bắt nhầm một cá thể gấu nhỏ hơn. Sau đó, các chuyên gia tiếp tục thử dùng còi hơi để xua đuổi con gấu lớn ra khỏi khu vực, song không đạt hiệu quả như mong muốn.

Johnson cho biết ông từng tin rằng những biện pháp này cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cho đến khi chính quyền bất ngờ yêu cầu ông dừng mọi nỗ lực can thiệp.

"Tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng và gục ngã", Johnson chia sẻ. "Giờ thì sao? Mọi thứ đều đặt lên vai tôi. Tôi phải thức đêm canh điện thoại mỗi khi nó ra ngoài, hay ngủ trong bếp để lắng nghe tiếng động của nó mỗi đêm?", Johnson nói thêm.

Theo các nguồn tin, cơ quan chức năng cũng thông báo rằng Johnson không còn được phép sử dụng mồi để dụ gấu ra ngoài. Điều đó đồng nghĩa với việc ông chỉ có thể bất lực lắng nghe con vật di chuyển bên dưới nhà và tiếp tục gây thiệt hại.

“Tôi nghe thấy tiếng nhựa bị xé toạc, camera an ninh ghi lại cảnh nó như san phẳng mọi thứ bên dưới. Tất cả thực sự là một mớ hỗn độn”, ông nói.

Camera an ninh của gia đình Johnson còn ghi nhận một đường ống bị vỡ, buộc ông phải khóa van gas ngay trong đêm Giáng sinh. Kể từ đó, ngôi nhà không còn nước nóng để sinh hoạt.

“Tôi thực sự kiệt sức. Tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện này, nhưng rồi lại phải đối mặt với thực tế là không thể tắm nước nóng. Tôi phải theo dõi tình hình liên tục”, Johnson chia sẻ.

Quá bức xúc, Johnson tuyên bố sẽ kiện Sở Cá và Động vật hoang dã California, cáo buộc cơ quan này tắc trách và gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng khi từ chối tiếp tục hỗ trợ.

“Chuyện này kéo dài quá lâu rồi. Đây là con gấu đã được gắn thẻ và từng được xử lý trong các trường hợp tương tự. Họ đã chọn không tiêu hủy nó, và giờ nó quay lại, tiếp tục gây rối”, Johnson nói với KTLA.

Bình luận về khả năng khởi kiện, bà Alison Triessl, nhà phân tích pháp lý của KTLA, cho rằng Johnson có thể có cơ sở pháp lý vững chắc, bởi cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo đảm an toàn công cộng.

“Chủ nhà hoàn toàn có thể chứng minh con gấu đang gây thiệt hại tài sản và đe dọa đến sự an toàn của ông ấy”, bà Triessl nhận định.

Theo bà, nếu vụ việc được đưa ra tòa và Johnson thắng kiện, nhiều khả năng sẽ có lệnh buộc di dời con gấu.

“Sở Cá và Động vật hoang dã California có hẳn một chính sách dài 19 trang cho những tình huống như thế này, trong đó nhấn mạnh việc phải làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề. Không có chỗ nào cho phép họ bỏ cuộc và để chủ nhà tự xoay xở”, bà nói thêm.

Hiện, Sở Cá và Động vật hoang dã California vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận của The Independent về vụ việc gây tranh cãi này.