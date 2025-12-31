Người đàn ông 56 tuổi làm nghề "lạ", kiếm tiền tỷ/năm rất nhẹ nhàng

Một người đàn ông ở Trung Quốc gây ấn tượng với độc chiêu "viết chữ rỗng", viết thư pháp mà không cần dùng bút. Nhân vật chính trong câu chuyện này là Lạc Hải Minh (sinh năm 1969) đến từ Nhật Chiếu, Sơn Đông, Trung Quốc.

Ông Minh sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Thuở nhỏ, ông thậm chí không có tiền để mua giấy bút. Mặc dù sống trong điều kiện thiếu thốn nhưng không ngăn cản được ông đến với đam mê luyện chữ.

Người đàn ông 56 tuổi với độc chiêu "viết chữ rỗng".

Vì không có tiền mua bút mực nên ông Minh thường lấy cành cây hoặc hòn đá để viết chữ trên mặt đất, thỉnh thoảng lại luyện chữ trên tường cũ. Thời điểm ấy, nhiều bậc phụ huynh cảm thấy rất khó hiểu với hành động của Hải Minh. Thuở đó, chỉ riêng Hải Minh hiểu rằng, viết lách mang lại cho ông niềm hạnh phúc.

Điều đáng nói khi Lạc Hải Minh còn học cấp 2, ông đã phụ trách tất cả các thể loại tranh, tập san viết tay trong lớp. Ông cũng dễ dàng giành giải nhất trong cuộc thi báo viết tay của trường.

Thuở đó, gia đình Lạc Hải Minh quá nghèo, không đủ khả năng cho ông học tiếp. Ông phải nghỉ học sớm và tìm việc làm. Sau đó, ông chọn nghề thợ xịt sơn. Công việc này không chỉ có thể kiếm tiền mà còn cho phép ông luyện tập thư pháp. Thậm chí sau đó, để cải thiện chữ viết tay, ông còn để dành tiền đăng ký một lớp học thư pháp chuyên nghiệp. Sự kiên trì và cố gắng của ông dần tích lũy, và đến năm 1990 thì cơ hội đã thật sự đến với Hải Minh.

Vào những năm 1990, Trung Quốc phát triển nhanh chóng, ở mọi huyện, thị trấn, nhu cầu về áp phích chữ cỡ lớn trên tường đều rất cao. Đây chính là cơ hội giúp Hải Minh phát triển nghề nghiệp.

Với niềm đam mê nghề nghiệp cùng với sự khéo léo luyện tập, chữ viết của Hải Minh quá đẹp nên danh tiếng của ông ngày càng lan rộng. Có rất nhiều ông chủ xếp hàng để chờ đến lượt "thuê" Hải Minh viết chữ.

Với hơn 41 năm đam mê với nghề, Hải Minh không chỉ viết chữ đẹp, ông còn tự sáng tạo ra phiên bản "chữ rỗng", giống như chữ trong sách tô màu, có viền đen bên ngoài và bên trong không có màu.

Được biết, kiểu chữ này thời nay rất dễ thấy, nhưng ở thời điểm vài chục năm trước, đây là một sáng tạo kỳ diệu trong mắt nhiều người. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến ông để hợp tác. Công việc của ông ngày càng phát đạt, ông và gia đình nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Sau nhiều năm gắn bó với công việc "độc lạ", ông đã mua được nhà và xe, có chỗ đứng trong thành phố. Ông cũng thành công đưa con trai đi du học nước ngoài với chi phí 300.000 - 400.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng)/năm. Điều này chứng tỏ mức thu nhập của ông còn cao hơn nhiều so với con số này.

Đặc biệt, để có một bức thư pháp đẹp, có người sẵn sàng trả giá 100.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 374 triệu đồng) để sở hữu, tuy nhiên, ông đã từ chối vì muốn giữ lại để làm động lực cho việc viết lách, luyện chữ hằng ngày.

Độc lạ viết thư pháp bằng chai nhựa.

Điều đáng nói, sau nhiều thập kỷ bám nghề cùng với tư duy sáng tạo độc đáo, ông còn "phát minh" ra cách viết thư pháp thú vị chưa từng thấy, không cần sử dụng bút. Nổi bật, Hải Minh lấy một cái chai nhựa, khoét một lỗ nhỏ trên miệng chai, đổ mực vào chai, sau đó bóp mạnh để mực bắn ra qua lỗ nhỏ, sau đó rơi xuống bề mặt giấy. Kết hợp với những động tác tay uyển chuyển, ông đã tạo ra nhiều tuyệt phẩm thư pháp mang dấu ấn riêng.

Thư pháp là nghệ thuật thể hiện chữ viết đảm bảo các yếu tố như: điểm hoạch (đường nét), kết thể (bố cục), thần vận (cái hồn của tác phẩm)... Nội dung của chữ thư pháp thường mang tính chúc tụng và giáo dục con người hướng đến chân - thiện - mỹ trong cuộc sống. Bằng tài năng và sự đam mê, những người yêu nghệ thuật thư pháp trong tỉnh luôn tìm tòi, sáng tạo trong việc thể hiện các tác phẩm thư pháp.