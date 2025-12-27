Cơn sốt chia tay gấu trúc ở vườn thú Nhật Bản

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, cặp gấu trúc này sẽ được đưa trở lại Trung Quốc. Việc những "nhà ngoại giao gấu trúc" rời khỏi Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh gia tăng căng thẳng.

Rất đông người hâm mộ gấu trúc đã đến Vườn thú Ueno vào ngày 25/12 để được nhìn thấy hai chú gấu trúc ăn tre và cà rốt.

Hai chú gấu trúc Xiao Xiao và Lei Lei, sẽ được đưa trở lại Trung Quốc vào khoảng từ ngày 26/1 - 31/1/2026. Ngày cuối cùng công chúng có thể đến thăm chúng tại vườn thú là ngày 25/1/2026.

Vườn thú cho phép khoảng 4.800 du khách đến xem gấu trúc mỗi ngày. Thời gian xem của mỗi người được giới hạn trong 1 phút để tránh tình trạng quá tải.

Từ thứ Ba, mọi người bắt buộc phải đặt chỗ trước để được xem gấu trúc. Việc đặt chỗ là miễn phí và được chấp nhận theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước, và một mã QR sẽ được cung cấp thay cho vé.

Ban quản lý sở thú cấm người dân bán lại mã vé, nhưng nhiều mã vẫn được tìm thấy trên các trang web bán lại vé. Một số mã được rao bán với giá hơn 10.000 Yen (khoảng 1.800.000 đồng).

Hình ảnh hàng nghìn người Nhật xếp hàng chỉ để được nhìn gấu trúc một phút cuối cùng là minh chứng cho tình yêu thiên nhiên và sự trân trọng những loài vật quý hiếm. Dù Xiao Xiao và Lei Lei sắp rời đi nhưng tình cảm mà chúng để lại trong lòng người dân Nhật Bản sẽ còn mãi, như một lời nhắn gửi về việc bảo vệ thiên nhiên và gìn giữ hòa bình.