Những bức ảnh đẹp nhất vũ trụ năm 2025

Vùng biên giới cuối cùng là một không gian rộng lớn tuyệt đẹp, chứa đầy những kỳ quan không thể tưởng tượng nổi. Nó cũng là một sân chơi hoàn hảo cho các nhiếp ảnh gia, đài quan sát thiên văn và kính viễn vọng không gian để ghi lại những hình ảnh đáng kinh ngạc mà chúng ta khó lòng hình dung. Và năm 2025 cũng không ngoại lệ. Dưới đây là những bức ảnh không gian ngoạn mục nhất năm 2025 do trang Live Science bình chọn.

Vị khách ngoài hành tinh biến hình thành "cầu vồng vũ trụ"

Một bức ảnh tua nhanh mới đã biến 3I/ATLAS thành một "cầu vồng vũ trụ" khổng lồ. (Nguồn ảnh: Đài quan sát quốc tế Gemini/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/Đại học Hawaii)

Sự kiện nổi bật nhất trong lĩnh vực vũ trụ năm nay chắc chắn là sự xuất hiện của vật thể liên sao thứ ba trong lịch sử, 3I/ATLAS , vốn đã chiếm lĩnh các tiêu đề báo chí và sự chú ý của các nhà thiên văn học kể từ khi nó được phát hiện lần đầu tiên lao qua hệ mặt trời vào đầu tháng 7. Kết quả là, không thiếu những bức ảnh tuyệt đẹp về sao chổi ngoài hành tinh này.

Hình ảnh ấn tượng hơn cả là ảnh chụp tua nhanh thời gian được chụp bởi kính viễn vọng Gemini North trên đỉnh núi lửa Mauna Kea ở Hawaii. Hình ảnh này được tạo ra bằng cách kết hợp 16 bức ảnh khác nhau sử dụng nhiều bộ lọc màu để tạo ra một cầu vồng vũ trụ khổng lồ.

"Cú ngã của Icarus"

Bức ảnh ấn tượng này cho thấy một người nhảy dù đang ở vị trí hoàn toàn thẳng hàng với bề mặt rực lửa của mặt trời, cách Trái đất khoảng 150 triệu km. Nguồn ảnh: Andrew McCarthy/cosmicbackground.io

Một trong những bức ảnh đáng kinh ngạc nhất năm 2025 là hiện tượng thiên văn ngoạn mục này, được mệnh danh là "Cú ngã của Icarus", ghi lại hoàn hảo khoảnh khắc một người nhảy dù rơi thẳng xuống trước mặt trời.

Nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy đã chụp bức ảnh này vào đầu tháng 11, ở khoảng cách khoảng 2.440 mét so với người nhảy dù, YouTuber Gabriel C. Brown phải mất sáu lần thử mới có thể căn chỉnh Brown sao cho thẳng hàng với bề mặt Mặt Trời trước khi nhảy ra khỏi một chiếc dù nhỏ có cánh quạt ở độ cao khoảng 1.070 mét.

"Góc nhìn khá hẹp, nên tôi phải thử nhiều lần mới căn chỉnh được khung hình," McCarthy nói với Live Science. "Chụp ảnh mặt trời là việc tôi khá quen thuộc, nhưng lần này lại đặt ra những thách thức mới."

Dòng sao của Vera C. Rubin

Trong hình ảnh đầu tiên được công bố, Đài quan sát Vera C. Rubin đã tiết lộ một dòng sao khổng lồ phát ra từ thiên hà M61 gần đó. Nguồn ảnh: Romanowsky et al. 2025, RNAAS

Vào tháng 6, chiếc máy ảnh kỹ thuật số mạnh nhất Trái đất đã chính thức hoạt động. Đài quan sát Vera C. Rubin ở sa mạc Atacama của Chile đã công bố những hình ảnh đầu tiên của mình vào tháng 6. Những bức ảnh đầu tiên này chứa đầy những kho báu vũ trụ, bao gồm cả thiên hà xoắn ốc M61 mà các nhà nghiên cứu nhận thấy đang được bao quanh bởi một cái đuôi sao khổng lồ có kích thước tương đương với Dải Ngân hà.

Chúng ta có thể mong chờ nhiều bức ảnh đầy mê hoặc hơn nữa từ Rubin trong những năm tới khi nó bắt đầu cuộc khảo sát bầu trời đêm kéo dài một thập kỷ.

7 hành tinh diễu hành hoàn hảo

Một nhiếp ảnh gia thiên văn đã chụp ảnh 7 hành tinh trong hệ mặt trời trong khoảng thời gian 80 phút vào ngày 2 tháng 2 và sắp xếp chúng thành một đường thẳng. (Từ trái sang phải: Mặt trăng, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.) Nguồn ảnh: Gwenaël Blanck

Vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2, có tới 6 hành tinh trong hệ mặt trời đồng thời có thể được quan sát thấy trên bầu trời đêm trong một hiện tượng mà các nhà thiên văn học gọi là "cuộc diễu hành hành tinh". Cuộc diễu hành đặc biệt này là một trong những sự kiện đẹp nhất trong những năm gần đây, cho phép các nhiếp ảnh gia thiên văn chụp được nhiều bức ảnh tuyệt đẹp về sự kiện này.

Nhiếp ảnh gia thiên văn người Pháp Gwenaël Blanck đã chỉnh sửa kỹ thuật số để hiển thị từng hành tinh bên cạnh mặt trời theo thứ tự khoảng cách từ Trái đất. Blanck đã chụp từng hành tinh riêng lẻ trong vòng 80 phút.

Chiếc "nhẫn kim cương" khổng lồ tỏa sáng trong ảnh chụp X-quang

Nghiên cứu mới cho thấy "nhẫn kim cương" bí ẩn trong chòm sao Thiên Nga có thể là tàn dư của một bong bóng đã vỡ. Nguồn ảnh: NASA/JPL-Caltech/Harvard-Smithsonian CfA

Không phải tất cả những thứ lấp lánh đều là vàng, và trong khung cảnh bầu trời đầy sao lung linh này, được phát hành vào tháng 11, chính những tia X năng lượng cao mới lấp lánh như một chiếc nhẫn khổng lồ.

Vật thể này, được mệnh danh là "nhẫn kim cương", là một bong bóng khí đang giãn nở trong vùng hình thành sao của chòm sao Thiên Nga. Bong bóng phát sáng này có đường kính khoảng 20 năm ánh sáng và có tuổi đời khoảng 400.000 năm. Nó được chụp ảnh bởi Đài quan sát tầng bình lưu dành cho thiên văn học hồng ngoại (SOFIA) của NASA, trước đó đã quét bầu trời đêm từ kính viễn vọng trên máy bay Boeing 747SP, ở độ cao hơn 13.700 m.

Một con bướm vũ trụ dang rộng đôi cánh

Trong hình ảnh mới này từ kính viễn vọng không gian JWST, đĩa hình thành hành tinh của một ngôi sao phát sáng như một con bướm. Nguồn ảnh: ESA/Webb,NASA & CSA, M. Villenave và cộng sự

Kính viễn vọng không gian JWST lại một lần nữa chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp trong năm 2025, bao gồm "Ngôi sao Bướm", IRAS 04302 2247.

Đôi cánh sáng lấp lánh của "chú bướm vũ trụ" này được tạo thành từ một tinh vân nhỏ gồm vật chất sao còn sót lại sau một vụ nổ siêu tân tinh. Tinh vân này bị chia đôi bởi một đĩa tiền hành tinh bao quanh ngôi sao non trẻ như một cái kén vũ trụ, và tình cờ nằm thẳng hàng với Trái Đất sao cho hai nửa của tinh vân được nhìn thấy từ cạnh bên. Nó nằm cách Trái Đất khoảng 525 năm ánh sáng, trong một vùng hình thành sao, được gọi là Đám mây Phân tử Taurus.

Arsia Mons trỗi dậy

Trong bức ảnh mới nhất từ quỹ đạo của NASA, ngọn núi lửa hình khiên khổng lồ Arsia Mons xuyên qua những đám mây trên sao Hỏa. Nguồn ảnh: NASA/JPL-Caltech/ASU

Tàu quỹ đạo Mars Odyssey của NASA đã chụp được bức ảnh tuyệt đẹp này về một ngọn núi lửa khổng lồ đã tắt nhô lên trên những đám mây trên Hành tinh Đỏ, cùng với những ánh sáng xanh kỳ lạ nhảy múa trên đường chân trời sao Hỏa.

Ngọn núi trong hình là Arsia Mons, cao hơn 19 km so với bề mặt của cao nguyên Tharsis, nơi từng có hoạt động núi lửa. Ngọn núi lửa đã tắt này cao gấp đôi đỉnh Everest, nhưng ngắn hơn khoảng 6 km so với đỉnh cao nhất của sao Hỏa, Olympus Mons.

Những ánh sáng xanh lục trông giống như cực quang. Nhưng thực chất chúng chỉ là hiệu ứng của việc hình ảnh được thu lại một phần bằng ánh sáng hồng ngoại, phát ra từ bầu khí quyển mỏng manh của hành tinh này .

"Con mắt của Sauron"

Hình ảnh mới, được đặt tên là "Mắt của Sauron", cho thấy từ trường phức tạp của một luồng năng lượng cao đang được một blazar ở xa bắn thẳng vào Trái Đất. Nguồn ảnh: YY Kovalev và cộng sự

Không thể nào thoát khỏi ánh mắt độc ác của chúa tể bóng tối Mordor, ngay cả khi ở cách xa nửa vòng vũ trụ. Đó là ấn tượng mà bức ảnh này, được mệnh danh là "Con mắt của Sauron", mang lại. Bức ảnh này khéo léo gợi nhắc đến sử thi giả tưởng "Chúa tể những chiếc nhẫn" của JRR Tolkien.

"Con mắt" thực chất là từ trường của một luồng năng lượng siêu mạnh được phóng vào không gian bởi một chuẩn tinh — một lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm của một thiên hà xa xôi. Chuẩn tinh này, được đặt tên là PKS 1424 240, cách Trái đất hàng tỷ năm ánh sáng và có một trong những luồng năng lượng của nó hướng gần như thẳng vào hành tinh của chúng ta, cho phép các nhà nghiên cứu nhìn thẳng qua "hình nón luồng năng lượng" của nó và lập bản đồ các xoáy từ trường bên trong.

Những trụ cột "thiên đường" mới xuất hiện

Công trình có tên Ua ʻŌhiʻa Lani, nghĩa là Mưa Thiên Đường ʻŌhiʻa, gợi nhớ đến "Những Cột Trụ Sáng Tạo" trong truyền thuyết. Nguồn ảnh: Đài quan sát quốc tế Gemini/ NOIRLab/NSF/AURA

Hình ảnh huyền ảo này cho thấy một tập hợp các cấu trúc sao gợi nhớ đến "Cột trụ Sáng tạo" nổi tiếng, được kính viễn vọng không gian Hubble quan sát lần đầu tiên vào năm 1995. Cấu trúc này được đặt tên là Ua 'Ōhi'a Lani, có nghĩa là "mưa trời" trong tiếng Hawaii, và hình ảnh này được chụp bởi kính viễn vọng Gemini North.

Những gì bạn đang thấy là hai vùng riêng biệt: những ngôi sao xanh lấp lánh của một cụm sao, được đặt tên là NGC 6823, chồng lên lớp khí đỏ tạo nên một tinh vân phát xạ xa hơn, được đặt tên là NGC 6820. Những cột sáng mờ ảo được tạo thành từ khí và bụi bổ sung đã được định hình bởi bức xạ mạnh mẽ của các ngôi sao ở phía trước.

Gần đây, những cột trụ nguyên thủy của sự hình thành vũ trụ cũng được kính viễn vọng không gian JWST "làm mới" bằng cách chụp lại các cấu trúc vũ trụ mang tính biểu tượng này bằng ánh sáng hồng ngoại.

Con "sứa" khổng lồ trên bầu trời Trái đất

Nichole Ayers đã chụp được hình ảnh một đốm lửa đỏ khổng lồ trải dài trên một tia sét đang phóng lên trong một trận giông bão lớn vào ngày 3 tháng 7. Nguồn ảnh: NASA/ISS/Nichole Ayers

Dù việc hướng máy ảnh ra vũ trụ bao la thật đáng kinh ngạc, không gian cũng mang đến một góc nhìn độc đáo về chính hành tinh của chúng ta. Và đó chính xác là trường hợp trong bức ảnh cuối cùng, cho thấy một "con sứa" khổng lồ, phát sáng đang lơ lửng phía trên Trái đất.

Cấu trúc phân nhánh phát sáng này đã được nhà du hành vũ trụ NASA Nichole Ayers chụp lại vào tháng 7, khi đang ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Nó cho thấy một loại hiện tượng phát sáng thoáng qua mà các nhà nghiên cứu thường gọi là "sprites" (tia chớp đỏ). Trong trường hợp này, tia chớp đỏ hình dạng giống sứa hình thành ở đỉnh của một "tia chớp khổng lồ" hiếm gặp phóng lên trên, ở độ cao lên đến 80 km phía trên biên giới Mỹ-Mexico.

