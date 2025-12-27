Mê cung 2.000 năm lộ ra giữa thảo nguyên Ấn Độ

Theo Ancient Origins, các nhà khảo cổ Ấn Độ đã phát hiện một mê cung đá hình tròn lớn nằm ẩn mình giữa thảo nguyên Boramani thuộc huyện Solapur, bang Maharashtra.

Với đường kính khoảng 15 m và bao gồm 15 vòng tròn đá đồng tâm, đây là mê cung tròn lớn nhất từng được biết đến ở Ấn Độ và được mô tả là một khám phá phi thường.

Mê cung hơn 2.000 tuổi giữa thảo nguyên Ấn Độ - Ảnh: DECCAN COLLEGE

Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khảo cổ từ Deccan College, một viện đại học nghiên cứu nổi tiếng ở Ấn Độ, mê cung đá này có niên đại hơn 2.000 năm và mang dấu ấn của người La Mã.

Công trình này được xây dựng cẩn thận từ những khối đá nhỏ và không bị xáo trộn trong nhiều thế kỷ, mang thiết kế rất giống với các mê cung được khắc trên tiền xu Crete, loại tiền tệ của La Mã được sử dụng từ thế kỷ I đến thế kỷ thứ III.

Mặc dù vậy, ở trung tâm của mê cung được bổ sung một vòng xoắn ốc, một đặc điểm rất đặc trưng của Ấn Độ, thường được gọi là "chakravyuh".

Những đặc điểm giao thoa văn hóa nói trên cho thấy mê cung đá này có thể liên quan đến một mạng lưới giao thương cổ đại, với các thương nhân La Mã đi từ bờ biển phía Tây Ấn Độ đến các vùng Đông Bắc và xa hơn nữa.

Những thương nhân này trao đổi vàng, rượu vang và đá quý trang trí để đổi lấy gia vị, lụa và thuốc nhuộm chàm.

Trước đây, một số phát hiện liên quan đến tuyến đường giao thương cổ đại này đã được tìm thấy ở một số khu vực của Ấn Độ.

Công trình mê cung ngoài mang chức năng như một dấu mốc giúp các thương nhân định hướng trong hành trình dài còn mang ý nghĩa biểu tượng và tâm linh sâu sắc.

Ở Ấn Độ, mê cung loại này gắn liền với sự sinh sản, trật tự vũ trụ và thiền định.

Công trình kiến trúc cổ xưa này lần đầu tiên được phát hiện bởi các thành viên của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, một tổ chức phi chính phủ giám sát quần thể chim đại bàng Ấn Độ và chó sói Ấn Độ trong khu bảo tồn dạng safari ở thảo nguyên Boramani.

Các thành viên trong nhóm, đã nhận thấy cấu trúc đá bất thường trong các cuộc khảo sát động vật hoang dã. Nhận ra tầm quan trọng tiềm tàng của nó, họ đã ghi chép lại và thông báo cho nhà khảo cổ học Sachin Patil.