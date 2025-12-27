Gia đình “ăn vạ bảo hiểm” quái nhất: 12 năm bị thương 500 lần, lừa 14 công ty 23 tỷ đồng, đổi được 260 thỏi vàng và 7 căn nhà

Theo kết quả điều tra, từ năm 2011, Chu liên tục dựng lên các tình huống tai nạn như trượt ngã, bị xe tông, kẹt cửa sắt, va chạm khi đi du lịch… để đến các phòng khám Đông y khám chữa bệnh. Tại đây, Chu yêu cầu bác sĩ kê các đơn thuốc tự chi trả có giá trị cao, sau đó dùng hóa đơn này để làm hồ sơ yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả theo hình thức “thực chi thực trả”.

Không dừng lại ở bản thân, Chu còn yêu cầu vợ và con gái đang học trung học cơ sở phối hợp thực hiện hành vi lừa đảo. Hai người này được hướng dẫn khai lý do bị trượt ngã trong trường học, chấn thương khi lao động… từ đó lấy đơn thuốc đem đi đòi bồi thường bảo hiểm.

Người đàn ông bị bắt giữ (Ảnh: ETToday)

Cơ quan điều tra cho biết, Chu từng là giáo viên dạy thêm tiếng Anh, nhưng từ năm 2011 thì thất nghiệp. Do vợ có chứng chỉ môi giới bảo hiểm, Chu nắm rõ kẽ hở của quy định bảo hiểm y tế thời điểm đó, cho phép sử dụng bản sao hóa đơn để yêu cầu bồi thường y tế, không giới hạn số lần. Lợi dụng điều này, cả gia đình Chu đã mua hàng loạt hợp đồng bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm học sinh và bảo hiểm du lịch có quyền lợi y tế tại 14 công ty bảo hiểm khác nhau.

Sau khi có hợp đồng bảo hiểm, Chu cùng vợ con liên tục đi khám tại các phòng khám Đông y, mỗi lần lại đưa ra một câu chuyện chấn thương khác nhau như cầu thang trơn trượt va vào dàn lạnh điều hòa, phanh gấp trên xe buýt khiến bong gân cổ chân, bị đồ vật từ trên cao rơi trúng, trượt chân khi đi tảo mộ. Riêng Chu có thời điểm chỉ trong vòng hai tháng đã khai bị ngã trong phòng tắm ở nhà, rồi lại gặp tai nạn xe máy ngoài đường. Khi đi du lịch Singapore, Chu còn khai rằng mình va đầu vào két sắt trong phòng khách sạn lúc nửa đêm vì vội ra sân bay.

Do các chấn thương được mô tả chủ yếu là bầm dập, bong gân, khó xác định bằng mắt thường, các bác sĩ Đông y sau khi bắt mạch, quan sát, đã kê đơn thuốc sắc tự chi trả theo yêu cầu của Chu. Tuy nhiên, Chu không hề đến bốc thuốc mà chỉ dùng hóa đơn để làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm. Khi giá trị hóa đơn tích lũy đủ lớn, Chu quay lại phòng khám để đổi lấy các sản phẩm như yến sào, thuốc Thanh Quan Nhất Hào, cao Quy Lộc Nhị Tiên, Tứ Trân Hoàng.

Số vàng thu giữ (Ảnh: ETToday)

Vụ việc bị phát giác sau khi Công ty bảo hiểm Mega phát hiện dấu hiệu bất thường và báo cáo lên Trung tâm Phòng chống Tội phạm Tài chính. Cảnh sát hình sự phối hợp với Đồn cảnh sát Song Sơn, dưới sự chỉ đạo của công tố viên Hoàng Bội Du, tiến hành điều tra và phát hiện đến cuối năm 2023, gia đình Chu đã nộp hơn 500 hồ sơ yêu cầu bồi thường. Mỗi hồ sơ có từ 1 đến 30 lần khám bệnh, với tần suất bất thường. Tổng cộng, gia đình này đã chiếm đoạt khoảng 28 triệu Đài tệ (tương đương hơn 23 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng đã thu giữ 260 thỏi vàng mà Chu mua bằng số tiền lừa đảo cùng 7 bất động sản gồm nhà và đất tại Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc). Chu bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính. Vợ của Chu và vị bác sĩ Đông y liên quan do đã nhận tội và hợp tác điều tra nên được xử lý theo hình thức tạm hoãn truy tố.

Nguồn: ETtoday