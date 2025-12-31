Nghề lạ đời nhất kỷ nguyên xe tự hành: Một lần đóng cửa xe cũng có thể kiếm được 600 nghìn đồng

Dịch vụ taxi không người lái đang đối mặt với một rắc rối "dở khóc dở cười" là khách hàng thường xuyên xuống xe mà không đóng cửa. Vì không có tài xế để nhắc nhở hay tự tay đóng cửa, những chiếc Robotaxi đắt tiền buộc phải "nằm im" một chỗ, gây tắc nghẽn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để giải quyết vấn đề, các công ty dịch vụ hỗ trợ như Terawatt đang rầm rộ tuyển dụng nhân sự tại San Francisco với mức lương lên tới 24 USD/lần (khoảng 600 nghìn đồng).

Mô tả công việc cực kỳ đơn giản, đó là nhân viên sẽ di chuyển quanh thành phố bằng xe đạp, xe máy điện hoặc đi bộ, theo dõi bản đồ trực tuyến để tìm những chiếc Robotaxi đang bị "kẹt" vì hở cửa và đến đóng chúng lại. Nếu tình huống phức tạp hơn, chẳng hạn như xe bị mắc kẹt giữa đường, họ có thể kiếm được từ 60 đến 80 USD (1,6 triệu - 2,1 triệu đồng) để giúp xe tiếp tục di chuyển.

Được gọi với cái tên "đội phản ứng nhanh", những nhân viên này là mắt xích cuối cùng giúp hệ thống vận hành trơn tru. Khi một chiếc xe báo lỗi cửa hở về trung tâm, người ở gần nhất sẽ nhận lệnh và có mặt để giải phóng chiếc xe chỉ trong vài giây.

Vậy tại sao những chiếc xe tự lái như vậy lại không thể tự đóng cửa? Thực tế, việc trang bị cơ cấu đóng cửa tự động (hay còn gọi là cửa "hít") cho toàn bộ các cửa xe sẽ làm tăng đáng kể chi phí sản xuất, bảo trì và trọng lượng xe. Trong khi đó, hệ thống cảm biến của Waymo dù cực kỳ thông minh nhưng vẫn chưa thể "với tay" ra để kéo cửa nếu khách hàng cố tình hoặc vô ý để lại một khoảng hở lớn.

Tình trạng này diễn ra thường xuyên đến mức các cư dân tại San Francisco đã quen với hình ảnh những chiếc xe tự hành bật đèn cảnh báo đứng giữa đường chỉ vì một cánh cửa chưa khép chặt.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một minh chứng cho thấy công nghệ tự hành vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Việc phải thuê người để xử lý một lỗi sơ đẳng như đóng cửa xe cho thấy sự lệ thuộc vào con người vẫn hiện hữu ngay cả trong những hệ thống tiên tiến nhất.

Tuy nhiên, với những người đang tìm việc bán thời gian tại Mỹ, đây lại là cơ hội "việc nhẹ lương cao" chưa từng có. Chỉ cần biết xem bản đồ và có sức khỏe để di chuyển, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một phần trong hệ sinh thái vận tải tương lai.