Đang ăn uống ở nhà hàng, các thực khách bị đám người bịt mặt ùa vào tấn công, 1 người tử vong

Mới đây, một vụ tấn công bất ngờ tại một nhà hàng ở Malaysia đã khiến cho dư luận nước này không khỏi rúng động. Sự việc diễn ra không khác gì một cảnh trong phim hành động, gây ra sự phẫn nộ lớn cho cộng đồng.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 4 rưỡi chiều ngày thứ Ba, 30/12 tại một nhà hàng ở Sungai Bakap, Penang, Malaysia. Khi đó, một nhóm thực khách đang vui vẻ dùng bữa tại nhà hàng thì những kẻ bịt mặt bất ngờ xuất hiện với vũ khí sắc nhọn và hành hung họ.

Vụ tấn công bất ngờ khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Không rõ giữa những người này đã từng xảy ra mâu thuẫn gì, chỉ biết rằng những kẻ bịt mặt đã ra tay một cách tàn nhẫn, khiến cho 1 người đàn ông thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Người đàn ông mặc áo đỏ bị thương sau vụ tấn công.

Trong một số video được ghi lại tại hiện trường và sau đó lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nạn nhân bị thương nặng, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch, sau vụ tấn công, theo báo Berita Harian. Một người đàn ông mặc áo đen nằm bất động cạnh những chiếc bàn ghế, trong khi đó, một người đàn ông áo đỏ thì ngồi bất lực chờ cảnh sát và xe cứu thương đến. Hiện trường tan hoang và còn rõ dấu vết của vụ tấn công man rợ khiến ai cũng sợ hãi.

Cảnh sát trưởng Penang, ông Datuk Azizee Ismail, đã xác nhận vụ việc và cho biết đang tiến hành điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội giết người. Ông nói thêm: “Chúng tôi đang nỗ lực xác định các nghi phạm liên quan và động cơ đằng sau vụ tấn công”.

Thông tin được cung cấp thêm cho thấy khoảng 15 người đàn ông đeo mặt nạ được cho là đã tham gia tấn công ba nạn nhân khi họ đang dùng bữa tại nhà hàng. Một trong các nạn nhân, một người đàn ông 59 tuổi, đã tử vong do vết thương nặng trên đường đến bệnh viện. Trong khi đó, hai nạn nhân còn lại hiện đang được điều trị tại bệnh viện.