Người dẫn chương trình tử vong khi bị điện giật trên sân khấu

Cộng đồng Conchán, thuộc huyện Chota, Peru, vẫn còn bàng hoàng sau cái chết của Elber Paredes Mejía, 34 tuổi, đã qua đời khi đang dẫn chương trình một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở vùng nông thôn và phát sóng trên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra trong sự kiện, khi người dẫn chương trình đang đứng trên bục sân khấu. Theo các nhân chứng, khi tiếp xúc với một cấu trúc kim loại, Paredes Mejía đã bị điện giật khiến anh bất động trước khán giả.

Người dẫn chương trình tử vong do bị điện giật.

Cảnh tượng đã gây chấn động dư luận vì được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng kỹ thuật số, tạo nên sự bàng hoàng trong cộng đồng và người dùng mạng xã hội.

Sau vụ việc, cư dân Conchán đã bày tỏ lo ngại về điều kiện an toàn tại các sự kiện kiểu này và yêu cầu chính quyền tiến hành điều tra kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân tai nạn và quy trách nhiệm.

Các cơ quan chức năng có liên quan đã bắt đầu các cuộc điều tra, trong khi người dân đang chờ đợi kết quả chính thức.