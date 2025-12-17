Bị điện giật, nam ca sĩ ngã gục trên sân khấu

Ca sĩ kiêm guitarist Carlos Suárez, được biết đến với nghệ danh "Mono" và là thành viên của nhóm Mi Mejor Amigo Scott, đã bị điện giật trong một buổi hòa nhạc tại địa điểm Quilca ở trung tâm thành phố Lima, Peru, cuối tuần trước.

Vụ việc xảy ra khi anh vừa cầm vào lấy chiếc micro gắn trên giá đỡ. Một clip lan truyền trên mạng cho thấy Mono bị điện giật và không thể buông thiết bị xuống. Ngay sau đó, anh chàng ngã gục trước mặt khán giả.

Nam ca sĩ ngã gục trên sân khấu sau khi bị điện giật.

Các đồng nghiệp của Mono lập tức đến giúp đỡ và đưa anh đến trung tâm y tế. May mắn là ca sĩ này chỉ bị bỏng nhẹ và hiện đang trong tình trạng ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Mono đã đăng tải một dòng trạng thái lên Instagram: "Tôi đang ở bệnh viện. Tình trạng ổn định, không bị thương nặng, chỉ bị bỏng hai chỗ. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người".

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, đa số người xem đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn điện tại các địa điểm tổ chức hòa nhạc.