Nấc thang lên thiên đàng: Khoảnh khắc thang cuốn “phóng như điên” khiến sinh viên hốt hoảng, la hét thất thanh.

Một đoạn video dài 16 giây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã ghi lại toàn cảnh sự việc tại đại học BRAC (Dhaka, Bangladesh) khiến ai xem cũng phải thót tim. Trong clip, chiếc thang cuốn bỗng dưng tăng tốc độ một cách bất thường, lao nhanh vun vút về phía tầng trên.

Những sinh viên đang ở trên thang hoàn toàn mất thăng bằng, họ hốt hoảng bám chặt vào tay vịn, có người ôm lấy nhau để không ngã nhào. Tiếng la hét, kêu cứu vang lên đầy hoảng sợ giữa không gian vốn yên tĩnh của giảng đường.

Khoảnh khắc thang cuốn “phóng như điên”

Thang cuốn bỗng tăng tốc bất ngờ. Nguồn: Facebook

Khi thang cuốn lao đến điểm kết thúc, tất cả đều trong tư thế vội vàng nhảy xuống hoặc chạy toán loạn để thoát thân. Những người chứng kiến xung quanh cũng đứng hình, không khỏi kinh ngạc và hoang mang trước sự cố chưa từng thấy.

May mắn thay, theo ghi nhận, không có thiệt hại nào về người trong vụ việc này, dù tất cả đều trải qua một phen "dở khóc dở cười".

Sau sự việc, một sinh viên có tên Tahmid Kamal đã đăng tải video lên mạng xã hội với dòng trạng thái đầy hài hước nhưng cũng không kém phần ám ảnh: “ Nấc thang lên thiên đàng đúng nghĩa”. Câu nói ngay lập tức trở thành tâm điểm bình luận, bên cạnh là hàng loạt ý kiến lo ngại về an toàn cơ sở vật chất.

Những người khác hoảng hốt khi thấy cảnh tượng này. Nguồn: Facebook

Tính đến thời điểm hiện tại, Đại học BRAC vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về nguyên nhân vụ việc. Phía nhà trường cũng chưa có động thái cụ thể trong việc xác minh, làm rõ hay đưa ra biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên.

Sự im lặng này càng làm dấy lên nhiều nghi vấn. Giới chuyên môn nhận định, việc thang cuốn đột ngột tăng tốc có thể xuất phát từ một số nguyên nhân kỹ thuật như: lỗi hệ thống điều khiển, sự cố về phanh hãm, hoặc vấn đề liên quan đến bộ truyền động. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ đang dừng lại ở mức độ phỏng đoán.

Nguồn: Times of India