Chú chuột vũ trụ vừa sinh ra 9 chú chuột con

Trong số 4 con chuột tham gia sứ mệnh gần đây trên trạm vũ trụ của Trung Quốc, một con chuột cái đã sinh con thành công và khỏe mạnh sau khi trở về Trái đất. Thông tin này được Trung tâm Công nghệ và Kỹ thuật về Sử dụng Không gian (CSU) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) công bố.

Những con chuột này đã được đưa lên không gian vào ngày 31 tháng 10 năm 2025 bằng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21. Chúng được nuôi dưỡng trong một môi trường sống chuyên biệt trên trạm vũ trụ trước khi quay trở lại Trái đất vào ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Sau khi trở về, con chuột cái này đã thụ thai và sinh ra 9 con non vào ngày 10 tháng 12 năm 2025. Trong số đó, 6 con đã sống sót, đây là một tỷ lệ được đánh giá là ở mức bình thường. Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng chuột mẹ đang thực hiện việc nuôi con một cách ổn định, trong khi các con non đều tỏ ra hiếu động và khỏe mạnh.

Bà Vương Hồng Mai, một nhà nghiên cứu tại Viện Động vật học thuộc CAS, cho biết sứ mệnh này đã chứng minh rằng việc du hành không gian trong thời gian ngắn không gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản của chuột.

Nghiên cứu này đồng thời cung cấp những mẫu vật quý giá để các chuyên gia tìm hiểu về tác động của môi trường ngoài trái đất đối với các giai đoạn phát triển sớm ở động vật có vú.

Trong quá trình thực hiện, sứ mệnh đã gặp phải một số khó khăn không lường trước do sự thay đổi trong lịch trình trở về của tàu Thần Châu-20. Sự thay đổi này khiến nguồn thức ăn dành cho chuột bị thiếu hụt vào cuối giai đoạn ở trên quỹ đạo.

Ngay lập tức, các đội ngũ hỗ trợ dưới mặt đất đã nhanh chóng đưa ra các phương án giải quyết kịp thời. Với sự trợ giúp của các phi hành gia trên trạm vũ trụ, nước được cung cấp cho chuột thông qua một hệ thống chuyên dụng.

Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề thực phẩm là một thách thức lớn hơn. Vì không thể bổ sung thức ăn chuyên dụng ngay lúc đó, các nhà khoa học đã phải đánh giá nhiều loại thực phẩm từ kho dự trữ của phi hành gia. Sau các bài kiểm tra thực nghiệm tại mặt đất, sữa đậu nành đã được chọn để làm chất thay thế tạm thời phù hợp.

Hệ thống giám sát sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã theo dõi sát sao mọi hoạt động của những con chuột, từ việc di chuyển, ăn uống cho đến giấc ngủ. Những dữ liệu này đóng vai trò then chốt giúp các nhà khoa học đưa ra quyết định chính xác trong thời gian thực.

CSU khẳng định thành công này đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện trọn vẹn một chu kỳ thí nghiệm động vật có vú trong không gian. Quy trình bao gồm từ khâu chuẩn bị trước khi phóng, vận hành trên quỹ đạo đến việc thu hồi và nghiên cứu mẫu vật sau khi trở về.

Đây là một cột mốc quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu khoa học về động vật có vú ở quy mô lớn hơn trong tương lai. Các nhà khoa học dự kiến sẽ tiếp tục theo dõi quá trình phát triển của những con chuột con này để đánh giá sự tăng trưởng và các thay đổi về mặt sinh lý.

Các nghiên cứu sâu hơn có thể tập trung vào việc liệu thế hệ con non này có khả năng sinh sản bình thường hay không. Điều này sẽ giúp làm rõ những tác động tiềm tàng qua nhiều thế hệ khi động vật có vú tiếp xúc với môi trường không gian trong thời gian dài.

