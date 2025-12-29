Bị cáo buộc biển thủ tiền cứu trợ, nữ nghị sĩ Mỹ nghi chỉnh ảnh xóa nhẫn kim cương 100.000 USD

Nhân vật trong câu chuyện là Hạ nghị sĩ Sheila Cherfilus-McCormick, thành viên Đảng Dân chủ, đại diện cho khu vực bầu cử số 20 của bang Florida. Ngày 25/12, bà chia sẻ trên nền tảng X bức chân dung chính thức cùng thông điệp: “Từ gia đình tôi đến gia đình bạn, chúc một mùa Giáng sinh an lành và kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn”.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều người dùng chỉ ra rằng trong phiên bản trước đây của bức ảnh, Cherfilus-McCormick từng đeo một chiếc nhẫn lớn trên tay. “Chiếc nhẫn của bà đâu rồi?” hay “Chiếc nhẫn mua bằng tiền biển thủ đâu?” là những bình luận xuất hiện dày đặc dưới bài đăng.

Hình ảnh trước và sau khi chỉnh sửa

Theo CBS 12 và Miami New Times, nữ nghị sĩ này đã bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố từ tháng trước với cáo buộc biển thủ hàng triệu USD từ quỹ cứu trợ thảm họa của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA). Trong số các khoản chi tiêu cá nhân bị nghi ngờ có một chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Trả lời CBS 12 sau khi bức ảnh chỉnh sửa được đăng tải, Chánh văn phòng Naomie Pierre-Louis khẳng định việc chỉnh ảnh không do nữ nghị sĩ chỉ đạo, phê duyệt hay cho phép.

“Đây là quyết định ở cấp nhân viên, được đưa ra bởi những người có ý định tốt nhằm bảo vệ danh tiếng của nghị sĩ. Hành động này là không được phép và đáng lẽ không nên xảy ra”, bà Pierre-Louis nói, đồng thời nhấn mạnh rằng bức ảnh là chân dung chính thức và Cherfilus-McCormick không có ý định chỉnh sửa hay thay đổi hình ảnh này trong hiện tại hay tương lai.

Người phát ngôn của Cherfilus-McCormick chưa phản hồi yêu cầu bình luận của tạp chí PEOPLE vào ngày 27/12.

Theo cáo trạng liên bang công bố hồi tháng 11, nữ nghị sĩ và em trai bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 5 triệu USD (khoảng 131 tỷ đồng) tiền cứu trợ FEMAcho công tác ứng phó đại dịch COVID-19. Số tiền này được cho là đã bị chuyển nhầm cho công ty gia đình vào năm 2021, sau đó bị rửa qua nhiều tài khoản khác nhau.

Miami New Times dẫn cáo trạng cho biết Cherfilus-McCormick đã sử dụng một tấm séc ngân hàng trị giá 109.000 USD (khoảng 2,8 tỷ đồng) để mua chiếc nhẫn kim cương vàng 3,14 carat tại New York vào tháng 9/2021. Một cố vấn khách hàng của Tiffany & Co. sau khi xem ảnh đã nhận định chiếc nhẫn nhiều khả năng là sự kết hợp giữa Tiffany Fancy Yellow Single Row Soleste và Victoria Band ring.

Ngoài việc chi tiêu cá nhân, cáo trạng còn cáo buộc số tiền bị biển thủ được sử dụng để tài trợ cho chiến dịch tranh cử Quốc hội năm 2022 của Cherfilus-McCormick.

Hiện nữ nghị sĩ này đang đối mặt với 15 tội danh liên bang, bao gồm trộm cắp tiền chính phủ, khai gian thuế, âm mưu phạm tội và nhiều cáo buộc khác. Nếu bị kết án, bà có thể phải đối mặt với mức án lên tới 53 năm tù.

Cherfilus-McCormick đã ra trình diện nhà chức trách tại Miami vào ngày 25/11 và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Bà không nhận tội và dự kiến sẽ ra hầu tòa trong phiên luận tội vào ngày 29/12 tới.

