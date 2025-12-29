Tại nạn tàu hỏa thảm khốc ở Mexico, hơn 100 người thương vong

Đoàn tàu bị trật bánh gần thị trấn Matias Romero thuộc bang Oaxaca (Mexico), trên tuyến đường sắt chính giữa Veracruz và Salina Cruz. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu chở 250 người, bao gồm 9 thành viên phi hành đoàn và 241 hành khách.

Trong số những người có mặt trên tàu, 193 người được xác nhận an toàn và 98 người bị thương, bao gồm 36 người đang được điều trị y tế. Ngoài ra, giới chức Mexico ghi nhận ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ tai nạn lần này.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum thông tin thêm có 5 hành khách bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và các quan chức cấp cao đã được cử đến hiện trường để hỗ trợ gia đình những nạn nhân thiệt mạng.

Tương tự, Tổng chưởng lý Mexico Ernestina Godoy xác nhận cuộc điều tra sẽ sớm tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tàu hoả trật bánh. Cùng lúc, Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico tiến hành mở cuộc điều tra về vụ việc, Tổng chưởng lý Ernestina Godoy Ramos cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu đang di chuyển đến thị trấn Matias Romero. Đầu máy xe lửa đã rời khỏi đường ray và lao xuống hẻm núi, khiến ít nhất 1 toa tàu bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ lật tàu tại Mexico. (Ảnh: Reuters)

Tuyến đường sắt xuyên đại dương này được khánh thành vào năm 2023 dưới thời cựu Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador, là một phần của dự án Hành lang xuyên đại dương rộng lớn hơn. Sáng kiến được thiết kế để hiện đại hóa tuyến đường sắt xuyên qua eo đất Tehuantepec, kết nối cảng Salina Cruz trên bờ Thái Bình Dương của Mexico với Coatzacoalcos trên bờ biển Vịnh Mexico.

Chính phủ Mexico nhiều lần tìm cách phát triển eo đất này thành hành lang thương mại chiến lược, mở rộng các cảng, đường sắt và cơ sở hạ tầng công nghiệp với mục tiêu tạo ra tuyến đường có thể cạnh tranh với kênh đào Panama.

Dịch vụ đường sắt này cũng là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mở rộng mạng lưới đường sắt chở khách và hàng hóa ở miền nam Mexico và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực.