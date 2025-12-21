Đoàn tàu tại Ấn Độ đâm vào đàn voi khiến 7 con chết tại chỗ

(Ảnh: Animal Saviors)

Dù không có thương vong về người nhưng vụ va chạm đã khiến 7 con voi chết tại chỗ và 1 con bị thương.

Giới chức địa phương cho biết vụ việc xảy ra khi đoàn tàu gồm 5 toa đang trên đường từ bang Mizoram đến thủ đô New Delhi. Bang Assam là nơi sinh sống của hơn 4.000 trong số khoảng 22.000 con voi hoang dã ở Ấn Độ.

(Ảnh: Animal Saviors)

Chính quyền địa phương đã áp dụng các hạn chế về tốc độ dọc theo các tuyến đường được chỉ định là hành lang voi, nhưng vụ tai nạn xảy ra bên ngoài các khu vực này. Khi quan sát thấy đàn voi, người lái tàu đã phanh gấp. Tuy nhiên, theo công ty đường sắt, đàn voi đã lao vào đoàn tàu.

Theo số liệu chính thức của giới chức Ấn Độ, trong thời gian từ năm 2023 - 2024, 629 người đã thiệt mạng do voi tấn công trên khắp Ấn Độ.