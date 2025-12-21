Vụ tấn công rúng động Đài Loan (Trung Quốc): Kế hoạch ban đầu của nghi phạm còn kinh hoàng hơn

Vụ tấn công liên hoàn xảy ra tại ga tàu điện ngầm Đài Bắc và ga Trung Sơn tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 19/12 vừa qua đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Qua quá trình điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện kế hoạch ban đầu của nghi phạm Trương Văn, 27 tuổi, có quy mô và tính chất tàn khốc hơn nhiều so với những gì đã diễn ra.

Kế hoạch ban đầu

Lực lượng chức năng cho biết nghi phạm đã chuẩn bị kỹ lưỡng để phóng hỏa tại những địa điểm tập trung đông người nhằm tạo ra cảnh hỗn loạn cực độ trước khi thực hiện hành vi tấn công hàng loạt.

Sự ngăn cản quyết liệt từ một người đàn ông họ Dư cùng sự cố bom xăng bốc cháy ngoài ý muốn đã khiến kế hoạch này bị gián đoạn. Chính những yếu tố bất ngờ này đã vô tình ngăn chặn một thảm kịch có thể gây ra thương vong lớn hơn rất nhiều cho người dân vô tội.

Kết quả điều tra cho thấy Trương Văn không hề hành động bộc phát mà đã bắt đầu nung nấu ý định phạm tội từ giữa năm nay. Cảnh sát tìm thấy một bản kế hoạch chi tiết được nghi phạm soạn thảo và lưu trữ trên tệp đám mây. Nội dung trong tài liệu này khớp hoàn toàn với trình tự các hành động thực tế mà hắn đã thực hiện, cho thấy đây là một vụ án có mưu đồ từ trước với sự chuẩn bị vô cùng tuyệt mật.

Số bom khói nghi phạm chuẩn bị

Theo hồ sơ từ phía cảnh sát, Trương Văn dự định ban đầu sẽ ném bom xăng tại lối ra M7 của ga Đài Bắc để kích hỏa, sau đó tiếp tục ném thêm bom khói. Lợi dụng lúc hiện trường đang chìm trong khói lửa và sự hoảng loạn của người dân, nghi phạm sẽ dùng dao tấn công bất kỳ ai trên đường. Sau khi hoàn thành mục tiêu tại ga tàu, hắn dự tính di chuyển đến các trung tâm thương mại lớn ở khu vực đường Tây Nam Kinh để lặp lại phương thức tấn công này, thậm chí còn có ý định xâm nhập sâu vào bên trong các tòa nhà.

Sự hy sinh giúp chặn đứng thảm kịch quy mô lớn

Vào thời điểm bắt đầu gây án, Trương Văn kéo theo một chiếc vali chứa nhiều bom xăng tự chế. Khi hắn đang chuẩn bị thực hiện hành vi phóng hỏa tại ga Đài Bắc thì ông Dư, 57 tuổi, đã dũng cảm tiến đến ngăn cản. Trong quá trình giằng co quyết liệt giữa hai bên, chiếc vali bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nghi phạm không thể lấy được các chai bom xăng còn lại ra ngoài. Sự cố này đã buộc hắn phải vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường và không thể thực hiện đợt tấn công bằng dao vào đám đông như dự tính ban đầu.

Sau khi kế hoạch đầu tiên bị phá sản, Trương Văn đi dọc theo lối đi ngầm để đến ga Trung Sơn rồi lập tức quay về khách sạn để bổ sung vũ khí. Lần này, hắn trang bị thêm đồ bảo hộ chuyên dụng, mang theo bom khói cùng nhiều loại dao sắc nhọn rồi quay lại khu vực thương mại. Tại đây, sau khi kích nổ bom khói gây cảnh tượng hỗn loạn, hắn đã xông vào cửa hàng Eslite và tấn công nhiều người dân đang mua sắm bên trong, khiến hiện trường vô cùng căng thẳng.

Người dân đã hy sinh ngăn cản để tránh thảm kịch lớn hơn nữa

Trong lúc vụ việc đang diễn ra, nhờ vào sự chỉ dẫn kịp thời và chính xác của những người dân có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng xác định được vị trí của nghi phạm và tổ chức vây bắt.

Khi thấy cảnh sát dần áp sát, Trương Văn đã từ bỏ ý định tiếp tục tấn công qua từng tầng của trung tâm thương mại. Sau khi làm bị thương thêm một vài người khác, hắn chạy thẳng lên sân thượng của tòa nhà và nhảy xuống tử vong, kết thúc chuỗi hành động tội ác. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống an ninh công cộng để giảm thiểu tối đa rủi ro xảy ra các vụ việc tương tự trong tương lai.

Nguồn: ETtoday