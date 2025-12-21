Người phụ nữ mang logo bằng vàng trên máy điều hòa cũ đi bán và cái kết

Một chiếc máy điều hòa không khí 20 năm tuổi đột nhiên trở thành món đồ cổ được săn đón nhất ở Hàn Quốc sau khi một video cho thấy logo của nó được làm bằng vàng nguyên chất lan truyền rộng rãi trên mạng.

Đoạn video trên YouTube, có tiêu đề "Liệu có vàng trong máy điều hòa không khí?", cho thấy một chủ cửa hàng vàng ở Seoul, được biết đến với biệt danh Ringring Unnie, đang kiểm tra một số mảnh kim loại do một khách hàng mang đến.

"Đây là cái gì vậy?", cô ấy hỏi.

"Nó được tháo ra từ một máy điều hòa LG Whisen. Đó là logo được gắn ở phía trước máy điều hòa", khách hàng trả lời. Vị khách hàng hồi tưởng rằng vào thời điểm mua máy, cô được bảo rằng chiếc logo chỉ có giá trị khoảng 10.000 won nếu tháo ra bán

Đoạn video sau đó chuyển cảnh sang chủ cửa hàng đang nung chảy 6 chữ cái và giơ lên một cục vàng, mà bà nói là vàng 24 carat. Người phụ nữ đã gọi cho khách để thông báo kết quả.

"Đó không phải là vàng 18K mà là vàng nguyên chất. Trọng lượng hơi nhẹ hơn một don, vì vậy tôi sẽ trả cho bạn 713.000 won (17,2 triệu đồng)," cô ấy nói.

Một don, đơn vị đo vàng truyền thống ở Hàn Quốc, tương đương 3,75 gram (0,13 oz) và trị giá 890.000 won (15,8 triệu dodongf), theo The Korea Herald.

Logo trên mẫu điều hòa LG Whisen cũ được làm từ vàng.

Kể từ khi được đăng tải vào ngày 11/12, video đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem và gần 200 bình luận. Nhiều người cho biết video đã truyền cảm hứng cho họ đi tìm mua những chiếc máy điều hòa LG Electronics cũ.

"Máy điều hòa của bà tôi cũ lắm rồi – tôi nên kiểm tra xem nó là của Samsung hay LG", một bài đăng trên mạng xã hội viết. Những người khác cho biết họ hối tiếc vì đã vứt bỏ những chiếc máy có logo tương tự mà không nhận ra giá trị của chúng.

Trong một video tiếp theo được đăng tải vào ngày 16/12, YouTuber này cho biết một khách hàng đã xem video đang lan truyền và mang đến cho cô một logo Whisen khác.

"Tôi từng gỡ bỏ logo này và mang đến một cửa hàng đổi vàng địa phương, nhưng họ nói 'Không có giấy chứng nhận và nó trông không giống vàng'. Tôi định vứt nó đi thì xem được video", khách hàng kể lại.

Do có tình trạng tốt nên logo vàng trong video thứ hai được định giá ở mức 748.000 won (13,3 triệu đồng).

Sự phấn khích tột độ về phát hiện này đã nhanh chóng bị dập tắt bởi tờ Chosun Daily, tờ báo đưa tin rằng vàng chỉ xuất hiện trên các mẫu LG cụ thể.

Năm 2005, công ty, trước đây được biết đến với tên gọi Lucky-Goldstar, đã kỷ niệm năm thứ năm liên tiếp là nhà bán lẻ máy điều hòa hàng đầu trong nước bằng cách sản xuất 10.000 mẫu phiên bản giới hạn với logo Whisen bằng vàng 24 carat.

Một người dùng mạng xã hội viết: "Về cơ bản, LG đã giúp khách hàng đầu tư mà họ không hề nhận ra."